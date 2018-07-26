Експерти підрахували, скільки алкоголю випивають європейці

Перше місце в рейтингу посіла Литва із показником у 13,2 л чистого алкоголю на рік на одну людину.

Також повідомляється, що кожен чех в середньому випиває 11,7 л алкоголю на рік (дані за 2017 рік).

Найнижчий рівень споживання алкоголю серед країн-членів ЄС зафіксований у Греції - 6,5 л, Італії - ​​7,1 л, Швеції - 7,2 л.

Нагадаємо, Україна продає удвічі більше горілки, аніж купує. Мова про експорт алкогольної продукції вітчизняними виробниками.

Зауважимо, що за оцінками фахівців, український брендовий алкоголь відповідає світовим стандартам якості.

А українська горілка, взагалі, вважається однією з кращих в світі.

“Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то українська продукція займає високі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д. в цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку”, — зауважив маркетинг-директора Beverage Trading Company Олексій Безуглий.