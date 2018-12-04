Эксперты назвали самого популярного застройщика столицы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80469 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137281 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132007 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126304 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164045 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Холдинговую компанию "Киевгорстрой" назвали самым популярным застройщиком Киева. Соответствующий диплом вручили компании на конференции по недвижимости Dom.Ria, пишет УНН.

Глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир поблагодарил за признание и отметил, что компания и впредь будет прилагать максимум усилий, чтобы быть флагманом отечественного строительного рынка и в дальнейшем надежно обеспечивать людей широким выбором доступного и комфортного жилья.

"По моему мнению, главная отличительная черта "Киевгорстроя" - это, все-таки надежность! И доступность! Покупая квадратные метры за адекватные деньги, человек на 100% может быть уверен, что абсолютно все обязательства перед ним будут выполнены. Когда-то компанию даже внесли в Книгу рекордов Украины, как застройщика, что построил наибольшее количество "квадратов". И все они доведены до логического завершения. Это и есть наиболее четкое доказательство всех званий и наград", - отметил глава "Киевгорстроя".

Напомним, в 2014 году Национальный реестр рекордов Украины отметил ХК "Киевгорстрой" как застройщика, который свел наибольшее количество построенных сооружений. За годы своего существования Холдинг построил более 45 млн кв.м. недвижимости, за что и получил признание.

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