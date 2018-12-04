Эксперты назвали самого популярного застройщика столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Холдинговую компанию "Киевгорстрой" назвали самым популярным застройщиком Киева. Соответствующий диплом вручили компании на конференции по недвижимости Dom.Ria, пишет УНН.
Глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир поблагодарил за признание и отметил, что компания и впредь будет прилагать максимум усилий, чтобы быть флагманом отечественного строительного рынка и в дальнейшем надежно обеспечивать людей широким выбором доступного и комфортного жилья.
"По моему мнению, главная отличительная черта "Киевгорстроя" - это, все-таки надежность! И доступность! Покупая квадратные метры за адекватные деньги, человек на 100% может быть уверен, что абсолютно все обязательства перед ним будут выполнены. Когда-то компанию даже внесли в Книгу рекордов Украины, как застройщика, что построил наибольшее количество "квадратов". И все они доведены до логического завершения. Это и есть наиболее четкое доказательство всех званий и наград", - отметил глава "Киевгорстроя".
Напомним, в 2014 году Национальный реестр рекордов Украины отметил ХК "Киевгорстрой" как застройщика, который свел наибольшее количество построенных сооружений. За годы своего существования Холдинг построил более 45 млн кв.м. недвижимости, за что и получил признание.