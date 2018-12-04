Експерти назвали найпопулярнішого забудовника столиці

Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір подякував за визнання і наголосив, що компанія і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб бути флагманом вітчизняного будівельного ринку і надалі надійно забезпечувати людей широким вибором доступного і комфортного житла.

“На мою думку, головна відмінна риса "Київміськбуду" — це, все-таки надійність! І доступність! Купуючи квадратні метри за адекватні гроші, людина на 100% може бути впевнена, що абсолютно всі зобов’язання перед нею будуть виконані. Колись компанію навіть внесли до Книги рекордів України, як забудовника, що побудував найбільшу кількість "квадратів". І всі вони доведені до логічного завершення. Це і є найбільш чіткий доказ всіх звань і нагород”, — зазначив очільник “Київміськбуду”.

Нагадаємо, у 2014 році Національний реєстр рекордів України відзначив ХК “Київміськбуд” як забудовника, що звів найбільшу кількість збудованих споруд. За роки свого існування Холдинг збудував понад 45 млн кв.м. нерухомості, за що й отримав визнання.