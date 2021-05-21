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Эксперты: "инвест-няни" проблемы с инвестициями в Украине не решат

Киев • УНН

 • 28469 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского создан проект "инвестиционная няня" для помощи крупному бизнесу. Сейчас обсуждается возможность внедрения "инвестиционной няни" для малого и среднего бизнеса. Однако, эксперты уверены, что одним этим проектом невозможно решить системную проблему с инвестициями в Украине, пишет УНН.

Эксперты: "инвест-няни" проблемы с инвестициями в Украине не решат

Детали

Так, политолог Олег Саакян считает, что инвест-няня вообще ничего не решает, учитывая комплекс существующих проблем в государстве.

"Далеко не отсутствие инвест-нянь является ключевой проблемой для возможных инвестиций в Украину, а правовая неопределенность, изменчивость правил на ходу, отсутствие нормальных судов, в которых можно было бы защитить свою собственность и позицию. Соответственно, инвест-няня - это снятие части неудобств, а там, где реально проблемы, то инвест-няня как мертвому припарка. то есть, инвест-няня не решает проблем, она решает определенную часть неудобств, с которыми сталкивается инвестор и которые, конечно же, уменьшают вероятность его вхождения в Украину. Но это не ключевые вопросы и не ключевые проблемы, которые их останавливают", - уверен Саакян.

Со своей стороны уполномоченный посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и посол проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" народный депутат Вадим Ивченко в материале для издания "Kyiv Post" подчеркивает, что символические "инвестиционные няни" не смогут решить системные проблемы Украины, из-за которых и происходит отток инвестиций: коррупция, слабая судебная система, непоследовательность решений и фискальная политика, которая не способствует бизнесу.

"Несмотря на то, что были сделаны важные шаги для привлечения и содействия международным инвестициям в их выходе на украинский рынок, пока эти усовершенствования остаются в основном символическими и, возможно, плохо координированными. Если мы хотим серьезно заняться привлечением глобальных инвестиций, мы должны сначала осуществить реформы, которые обеспечат инвестору достаточную стабильность, защиту и уверенность", - считает Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, вчера на пресс-конференции Президент Владимир Зеленский сообщил, что законопроект об "инвестиционной няня" - готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

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