Експерти: "інвест-няні" проблеми з інвестиціями в Україні не розв’яжуть

Деталі

Так, політолог Олег Саакян вважає, що інвест-няня взагалі нічого не вирішує, враховуючи комплекс існуючих проблем у державі.

"Далеко не відсутність інвест-нянь є ключовою проблемою для можливих інвестицій в Україні, а правова невизначеність, змінність правил на ходу, відсутність нормальних судів, в яких можна було б захистити свою власність і позицію. Відповідно, інвест-няня – це зняття частини незручностей, а там де реально проблеми, то інвест-няня як мертвому припарка. Тобто, інвест-няня не вирішує проблем, вона вирішує певну частину незручностей, з якими стикається інвестор і які, звісно ж, зменшують вірогідність його входження в Україну. Але це не ключові питання і не ключові проблеми, які їх зупиняють", - впевнений Саакян.

Зі свого боку уповноважений посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку і амбасадор проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” народний депутат Вадим Івченко у матеріалі для видання "Kyiv Post" наголошує, що символічні "інвестиційні няні" не зможуть розв'язати системні проблеми України, через які й відбувається відтік інвестицій: корупція, слабка судова система, непослідовність прийняття рішень та фіскальна політика, що не сприяє бізнесу.

"Попри те, що були зроблені важливі кроки для залучення та сприяння міжнародним інвестиціям у їх виході на український ринок, наразі ці вдосконалення залишаються в основному символічними та, можливо, погано координованими. Якщо ми хочемо серйозно зайнятися залученням глобальних інвестицій, ми повинні спочатку здійснити реформи, які забезпечать інвестору достатню стабільність, захист та впевненість", - вважає Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, вчора на прессконференції Президент Володимир Зеленський повідомив, що законопроект про "інвестиційну няню" - готовий і найближчими днями буде зареєстрований у Верховній Раді України.