Експерти: "інвест-няні" проблеми з інвестиціями в Україні не розв’яжуть
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За ініціативи Президента України Володимира Зеленського створено проект "інвестиційна няня" для допомоги великому бізнесу. Зараз обговорюється можливість впровадження "інвестиційної няні" для малого та середнього бізнесу. Однак, експерти впевнені, що одним цим проектом неможливо розв’язати системну проблему з інвестиціями в Україні, пише УНН.
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Так, політолог Олег Саакян вважає, що інвест-няня взагалі нічого не вирішує, враховуючи комплекс існуючих проблем у державі.
"Далеко не відсутність інвест-нянь є ключовою проблемою для можливих інвестицій в Україні, а правова невизначеність, змінність правил на ходу, відсутність нормальних судів, в яких можна було б захистити свою власність і позицію. Відповідно, інвест-няня – це зняття частини незручностей, а там де реально проблеми, то інвест-няня як мертвому припарка. Тобто, інвест-няня не вирішує проблем, вона вирішує певну частину незручностей, з якими стикається інвестор і які, звісно ж, зменшують вірогідність його входження в Україну. Але це не ключові питання і не ключові проблеми, які їх зупиняють", - впевнений Саакян.
Зі свого боку уповноважений посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку і амбасадор проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” народний депутат Вадим Івченко у матеріалі для видання "Kyiv Post" наголошує, що символічні "інвестиційні няні" не зможуть розв'язати системні проблеми України, через які й відбувається відтік інвестицій: корупція, слабка судова система, непослідовність прийняття рішень та фіскальна політика, що не сприяє бізнесу.
"Попри те, що були зроблені важливі кроки для залучення та сприяння міжнародним інвестиціям у їх виході на український ринок, наразі ці вдосконалення залишаються в основному символічними та, можливо, погано координованими. Якщо ми хочемо серйозно зайнятися залученням глобальних інвестицій, ми повинні спочатку здійснити реформи, які забезпечать інвестору достатню стабільність, захист та впевненість", - вважає Вадим Івченко.
Доповнення
Нагадаємо, вчора на прессконференції Президент Володимир Зеленський повідомив, що законопроект про "інвестиційну няню" - готовий і найближчими днями буде зареєстрований у Верховній Раді України.