Нардеп Івченко проаналізував роль президентських "Інвест-нянь" у інвестиційному майбутньому України

Так, закон про запровадження так званих "інвестиційних нянь" - помічників і консультантів великих інвесторів — реалізовано владою з метою збільшити привабливість України для вітчизняного та іноземного бізнесу.

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"Чи справді цього буде достатньо, щоб заохотити інвесторів зробити необхідний "стрибок віри"? Закон вимагає дотримання суворого переліку критеріїв для отримання інвесторами пільгового режиму, включно з базовою сумою інвестицій щонайменше у 20 мільйонів євро. Крім того, фактичний вплив "інвестиційних нянь" на процедурне здійснення, особливо щодо дискреційних повноважень (можливість суб’єкта владних повноважень діяти на власний розсуд – ред.), вкладених в органи влади, є в кращому випадку сумнівним", - пише Івченко.

Значення "інвестиційних нянь"

Крім того, на його думку, стерти негативну історію співробітництва з Україною окремих іноземних інвесторів не вдасться лише за допомогою "інвестиційних нянь". Серед проблемних показових прикладів Вадим Івченко згадує приватизацію "Мотор Січ" та програму запровадження "зелених тарифів".

"Настільки розкручений "зелений тариф" з історією неплатежів та розумінням того, що він був прописаний під інтереси конкретних осіб, а не для вигоди нації, залишив шрам на репутації України — програма виявилася руйнівною для енергетичного сектору країни. І, крім того, інвестори втратили значні суми грошей", - зауважує Івченко.

Але все ж таки, на його переконання, закон про інвестиційних нянь важливий тим, що декларує прагнення України до привернення капіталу з-за кордону та допомогти іноземному бізнесу, який бажає працювати в нашій державі.

Окремі питання до "інвестиційних нянь"

"Однак я думаю, що існує серйозна небезпека, що прийнявши закон Президента, ми поставили власних вітчизняних бізнесменів у невигідне становище: до кого вони мають звертатись, щоб зорієнтуватися в бюрократії, яка обтяжує всі підприємства цієї країни", - зауважує Вадим Івченко в матеріалі.

За словами Івченка, окремі питання викликає підтримка лише тих інвесторів, які здатні інвестувати понад 20 мільйонів євро, адже компанії такого рівня вже мають експертів найвищої кваліфікації, тому навряд чи у них є потреба у консультативній допомозі "інвест-нянь".

"Чи не було б краще направити ресурси на допомогу як існуючим, так і потенційно новим малим підприємствам, які мають однакові потреби розуміти та орієнтуватися у формах та правилах, якими вони обтяжені, але яким, можливо, бракує ресурсів для залучення допомоги фахівців", - підкреслює Івченко.

Резюме

Косметичний ремонт, на думку народного депутата, у вигляді символічних "інвестиційних нянь" не може розв'язати системні проблеми України, через які й відбувається відтік інвестицій: корупція, слабка судова система, непослідовність прийняття рішень та фіскальна політика, що не сприяє бізнесу.

"Попри те, що були зроблені важливі кроки для залучення та сприяння міжнародним інвестиціям у їх виході на український ринок, наразі ці вдосконалення залишаються в основному символічними та, можливо, погано координованими. Якщо ми хочемо серйозно зайнятися залученням глобальних інвестицій, ми повинні спочатку здійснити реформи, які забезпечать інвестору достатню стабільність, захист та впевненість", - резюмує Вадим Івченко.