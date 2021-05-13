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Нардеп Ивченко проанализировал роль президентских "Инвест-нянь" в инвестиционном будущем Украины

Киев • УНН

 • 21562 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Народный депутат и уполномоченный посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и проекту Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" Вадим Ивченко в материале для издания "Kyiv Post" объяснил, достаточно ли так называемых "инвестиционных нянь" для привлечения иностранных инвестиций в Украину, и какие есть вопросы к президентской инициативе. Об этом сообщает УНН.

Нардеп Ивченко проанализировал роль президентских "Инвест-нянь" в инвестиционном будущем Украины

Так, закон о введении так называемых "инвестиционных нянь" - помощников и консультантов крупных инвесторов - реализован властью с целью увеличить привлекательность Украины для отечественного и иностранного бизнеса.

Цитата:

"Действительно ли этого будет достаточно, чтобы поощрить инвесторов сделать необходимый "прыжок веры"? Закон требует соблюдения строгого перечня критериев для получения инвесторами льготного режима, включая базовую сумму инвестиций минимум в 20 миллионов евро. Кроме того, фактическое влияние "инвестиционных нянь" на процедурное осуществление, особенно в отношении дискреционных полномочий (возможность субъекта властных полномочий действовать по своему усмотрению - ред.), вложенных в органы власти, является в лучшем случае сомнительным", - пишет Ивченко.

Значение "инвестиционных нянь"

Кроме того, по его мнению, стереть негативную историю сотрудничества с Украиной отдельных иностранных инвесторов не удастся только с помощью "инвестиционных нянь". Среди проблемных показательных примеров Вадим Ивченко вспоминает приватизацию "Мотор Сич" и программу внедрения "зеленых тарифов".

"Столь раскрученный "зеленый тариф" с историей неплатежей и пониманием того, что он был прописан под интересы конкретных лиц, а не для выгоды нации, оставил шрам на репутации Украины - программа оказалась разрушительной для энергетического сектора страны. И, кроме того, инвесторы потеряли значительные суммы денег", - отмечает Ивченко.

Но все же, по его убеждению, закон об инвестиционных нянях важен тем, что декларирует стремление Украины к привлечению капитала из-за рубежа и помочь иностранному бизнесу, желающему работать в нашем государстве.

Отдельные вопросы к "инвестиционным няням"

"Однако я думаю, что существует серьезная опасность, что приняв закон Президента, мы поставили собственных отечественных бизнесменов в невыгодное положение: к кому они должны обращаться, чтобы сориентироваться в бюрократии, которая тяготит все предприятия этой страны", - отмечает Вадим Ивченко в материале.

По словам Ивченко, отдельные вопросы вызывает поддержка только тех инвесторов, которые способны инвестировать более 20 миллионов евро, ведь компании такого уровня уже имеют экспертов высшей квалификации, поэтому вряд ли у них есть потребность в консультативной помощи "инвест-нянь".

"Не было бы лучше направить ресурсы на помощь как существующим, так и потенциально новым малым предприятиям, которые имеют одинаковые потребности понимать и ориентироваться в формах и правилах, которыми они обременены, но которым, возможно, не хватает ресурсов для привлечения помощи специалистов", - подчеркивает Ивченко.

Резюме

Косметический ремонт, по мнению народного депутата, в виде символических "инвестиционных нянь" не может решить системные проблемы Украины, из-за которых и происходит отток инвестиций: коррупция, слабая судебная система, непоследовательность решений и фискальная политика, которая не способствует бизнесу.

"Несмотря на то, что были сделаны важные шаги для привлечения и содействия международным инвестициям в их выходе на украинский рынок, пока эти усовершенствования остаются в основном символическими и, возможно, плохо координированными. Если мы хотим серьезно заняться привлечением глобальных инвестиций, мы должны сначала осуществить реформы, которые обеспечат инвестору достаточную стабильность, защиту и уверенность ", - резюмирует Вадим Ивченко.

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