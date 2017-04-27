Эксперт заявил, что правительство позаимствовало инициативу В.Рабиновича о бесплатных лекарствах

“Ни для кого не секрет, что правительство в большинстве случаев не блещет идеями и нововведениями, которые бы улучшали жизнь людей. Ввиду сильного недовольства людьми Кабмином, команда Гройсмана ищет интересные идеи, которые могли бы хоть как-то замедлить падение их рейтинга в пропасть. И тут, как говорится все способы хороши. Первое, что приходит на ум людям, которые не особо хотят вникать в суть вещей — конечно, узнать, что делают более успешные люди и позаимствовать. Собственно то же и произошло с идеей по раздаче бесплатных лекарств, которую еще год назад инициировал Рабинович. Правительство „замяло“ его идею, а через некоторое время выдало ее за свою притом урезанную версию, так, как им было удобно”, — сообщил он.

Эксперт отметил, что В.Рабинович подал законопроект про бесплатное и льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий населения (№ 4687) еще год назад (на позапрошлой (4) сессии) 18 мая 2016 года). “Законопроект прошел все необходимые процедуры в комитетах и готов к вынесению на голосование в ВР. Но, более полугода без каких-либо объяснений со стороны того же спикера Парубия он не выносился на слушание в сессионный зал. Сам Рабинович неоднократно заявлял о том, что Парубий без оснований саботирует его законопроект. Некоторое время спустя, а точнее через год, 1 апреля 2017 года точно такая же инициатива (хоть и в урезанном виде) озвучивается и мало того, моментально внедряется от имени Кабмина”, — замечает эксперт А.Якубин.

“Цель законопроекта Рабиновича — это защита людей, остро нуждающихся в лекарственных препаратах. Учитывая, что Украина на 2-м месте по уровню смертности граждан, перед нами только Южно-Африканская страна Лесото. То актуальность инициативы не вызывает сомнения. Кроме того, стремясь в Европу, мы должны учитывать практику европейских стран. Стоит отметить, что в ряде стран таких как Норвегия, Чехия, Италия, Испания и Польша — такие программы действуют давно. В той же соседней Польше, частично возмещается стоимость 4 тысяч лекарственных препаратов. Для сравнения у нас — правительство ввело возмещение стоимости только по 157 препаратам”, — сообщает эксперт.

“Лидер партии „За Життя“ предложил установить справедливый механизм государственной гарантии доступного медицинского обслуживания. Законопроект этот более самодостаточный, чем то, что сделал Кабмин. В нем определены категории лиц и условия, обеспечения лекарственными препаратами по рецепту врача безвозмездно или на льготных условиях; порядок отпуска лекарственных средств аптеками; указаны источники бюджета на обеспечение бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств. При этом, инициатива Рабиновича охватывает все виды заболеваний всех социально незащищенных людей, в то время как Кабмин ввел возмещение стоимости лекарств всего лишь по трем группам: от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета ІІ типа, бронхиальной астмы. Хорошо, что вообще не для одной группы людей, но что делать остальным? Они такие же граждане Украины, которым Конституция гарантирует медицинское обеспечение”, — задает вопрос эксперт А.Якубин.