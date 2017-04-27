Эксперт заявил, что правительство позаимствовало инициативу В.Рабиновича о бесплатных лекарствах

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42310 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 103614 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 114284 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126574 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146470 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160019 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123413 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138932 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189857 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291404 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 8096 просмотра

Зеленский назначил Нечитайло послом в Китае, а Мельника – представителем Украины в ООН

7 апреля, 18:41 • 7900 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

7 апреля, 18:55 • 7814 просмотра

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 5948 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 7754 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188967 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245060 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446638 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399430 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484665 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27953 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27667 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42378 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64676 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71303 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Эксперт заявил, что правительство позаимствовало инициативу В.Рабиновича о бесплатных лекарствах

Киев • УНН

 • 13022 просмотра

КИЕВ. 127 апреля. УНН. Кабмин позаимствовал у Вадима Рабиновича идею о бесплатных лекарствах и реализовал ее в удобной для них форме. Такое мнение выразил эксперт Алексей Якубин на своей странице Facebook, сравнивая законопроект народного депутата с последними нововведения правительства в сфере медицины, передает УНН.

Эксперт заявил, что правительство позаимствовало инициативу В.Рабиновича о бесплатных лекарствах

“Ни для кого не секрет, что правительство в большинстве случаев не блещет идеями и нововведениями, которые бы улучшали жизнь людей. Ввиду сильного недовольства людьми Кабмином, команда Гройсмана ищет интересные идеи, которые могли бы хоть как-то замедлить падение их рейтинга в пропасть. И тут, как говорится все способы хороши. Первое, что приходит на ум людям, которые не особо хотят вникать в суть вещей — конечно, узнать, что делают более успешные люди и позаимствовать. Собственно то же и произошло с идеей по раздаче бесплатных лекарств, которую еще год назад инициировал Рабинович. Правительство „замяло“ его идею, а через некоторое время выдало ее за свою притом урезанную версию, так, как им было удобно”, — сообщил он.

Эксперт отметил, что В.Рабинович подал законопроект про бесплатное и льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий населения (№ 4687) еще год назад (на позапрошлой (4) сессии) 18 мая 2016 года). “Законопроект прошел все необходимые процедуры в комитетах и готов к вынесению на голосование в ВР. Но, более полугода без каких-либо объяснений со стороны того же спикера Парубия он не выносился на слушание в сессионный зал. Сам Рабинович неоднократно заявлял о том, что Парубий без оснований саботирует его законопроект. Некоторое время спустя, а точнее через год, 1 апреля 2017 года точно такая же инициатива (хоть и в урезанном виде) озвучивается и мало того, моментально внедряется от имени Кабмина”, — замечает эксперт А.Якубин.

“Цель законопроекта Рабиновича — это защита людей, остро нуждающихся в лекарственных препаратах. Учитывая, что Украина на 2-м месте по уровню смертности граждан, перед нами только Южно-Африканская страна Лесото. То актуальность инициативы не вызывает сомнения. Кроме того, стремясь в Европу, мы должны учитывать практику европейских стран. Стоит отметить, что в ряде стран таких как Норвегия, Чехия, Италия, Испания и Польша — такие программы действуют давно. В той же соседней Польше, частично возмещается стоимость 4 тысяч лекарственных препаратов. Для сравнения у нас — правительство ввело возмещение стоимости только по 157 препаратам”, — сообщает эксперт.

“Лидер партии „За Життя“ предложил установить справедливый механизм государственной гарантии доступного медицинского обслуживания. Законопроект этот более самодостаточный, чем то, что сделал Кабмин. В нем определены категории лиц и условия, обеспечения лекарственными препаратами по рецепту врача безвозмездно или на льготных условиях; порядок отпуска лекарственных средств аптеками; указаны источники бюджета на обеспечение бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств. При этом, инициатива Рабиновича охватывает все виды заболеваний всех социально незащищенных людей, в то время как Кабмин ввел возмещение стоимости лекарств всего лишь по трем группам: от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета ІІ типа, бронхиальной астмы. Хорошо, что вообще не для одной группы людей, но что делать остальным? Они такие же граждане Украины, которым Конституция гарантирует медицинское обеспечение”, — задает вопрос эксперт А.Якубин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93