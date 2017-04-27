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Експерт заявив, що уряд запозичив ініціативу В.Рабіновича про безкоштовні ліки

Київ • УНН

 • 13022 перегляди

КИЇВ. 127 квітня. УНН. Кабмін запозичив у Вадима Рабіновича ідею про безкоштовні ліки і реалізував її в зручній для них формі. Таку думку висловив експерт Олексій Якубін на своїй сторінці у Facebook, порівнюючи законопроект народного депутата з останніми нововведеннями уряду в сфері медицини, передає УНН.

Експерт заявив, що уряд запозичив ініціативу В.Рабіновича про безкоштовні ліки

"Ні для кого не секрет, що уряд в більшості випадків не фонтанує ідеями і нововведеннями, які б покращували життя людей. З огляду на сильне невдоволення людьми Кабміном, команда Гройсмана шукає цікаві ідеї, які могли б хоч якось уповільнити падіння їхнього рейтингу в прірву. І тут, як то кажуть, всі засоби хороші. Перше, що спадає на думку людям, які не особливо хочуть вникати в суть речей - звичайно, дізнатися, що роблять більш успішні люди та запозичити. Власне те саме і сталося з ідеєю щодо роздачі безкоштовних ліків, яку ще рік тому ініціював Рабінович. Уряд "зам'яв" його ідею, а через деякий час видав її за свою притому урізану версію, так, як їм було зручно", - повідомив він.

Експерт зазначив, що В.Рабінович подав законопроект про безкоштовне і пільгове забезпечення лікарськими препаратами окремих категорій населення (№ 4687) ще рік тому (на позаминулій (4) сесії) 18 травня 2016 року).

"Законопроект пройшов всі необхідні процедури в комітетах і готовий до винесення на голосування у ВР. Але, більше півроку без будь-яких пояснень з боку того ж спікера Парубія він не виносився на слухання в сесійну залу. Сам Рабінович неодноразово заявляв про те, що Парубій без підстав саботує його законопроект. Деякий час по тому, а точніше через рік 1 квітня 2017 роки точно така ж ініціатива (хоч і в урізаному вигляді) озвучується і мало того, моментально впроваджується від імені Кабміну", - зауважує експерт О.Якубін.

"Мета законопроекту Рабіновича - це захист людей, що гостро потребують лікарських препаратів. З огляду на, що Україна на 2-му місці за рівнем смертності громадян, перед нами тільки Південно-Африканська країна Лесото. Тож актуальність ініціативи не викликає сумніву. Крім того, прагнучи до Європи, ми повинні враховувати практику європейських країн. Варто відзначити, що в низці країн таких як Норвегія, Чехія, Італія, Іспанія та Польща - такі програми діють давно. У тій же сусідній Польщі, частково відшкодовується вартість 4 тисяч лікарських препаратів. Для порівняння у нас - уряд ввів відшкодування вартості тільки за 157 препаратів", - повідомляє експерт.

"Лідер партії "За Життя" запропонував встановити справедливий механізм державної гарантії доступного медичного обслуговування. Законопроект цей більш самодостатній, ніж те, що зробив Кабмін. У ньому визначені категорії осіб і умови, забезпечення лікарськими препаратами за рецептом лікаря безоплатно або на пільгових умовах; порядок відпуску лікарських засобів аптеками; вказані джерела бюджету на забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. При цьому, ініціатива Рабіновича охоплює всі види захворювань всіх соціально незахищених людей, в той час як Кабмін ввів відшкодування вартості ліків лише за трьома групами: від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, бронхіальної астми. Добре, що взагалі не для однієї групи людей, але що робити іншим? Вони такі ж громадяни України, яким Конституція гарантує медичне забезпечення", - задається питанням експерт О.Якубін.

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