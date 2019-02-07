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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73955 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 100234 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134809 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133447 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131273 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163035 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

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Эксперт считает кандидатуры Гриценко в силовом блоке гибридным реваншем

Эксперт считает кандидатуры Гриценко в силовом блоке гибридным реваншем

Киев  •  УНН

 • 3696 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Военный эксперт Юрий Колесников раскритиковал кандидата на пост главы СБУ от партии “Громадянська позиція” — генерал-майора Виктора Трепака. Колесников считает присутствие Трепака в команде Гриценко попыткой нескрываемого гибридного реванша, сообщает УНН со ссылкой на 112 канал

“Неудивительно, что команду Анатолия Гриценко пополнил недолюстрированный генерал СБУ Виктор Трепак, который во времена режима Януковича возглавлял Управление „К“ и Управления внутренней безопасности центрального аппарата Службы. Это логическое продолжение сотрудничества в то же время самого Гриценко с адвокатом Курченко Денисом Бугаём и его тестем, другим генералом СБУ Сергеем Ганжой, который при Януковиче координировал спецоперации против оппозиции, а сейчас скрывается в России. В эту компанию стоит добавить полковника Ивана Апаршина, которого Гриценко называет своим кандидатом на должность министра обороны, и который в правительстве Азарова-Януковича возглавлял департамент оборонной политики. На фоне заявлений самого Гриценко о его персональных переговорах с „адекватными людьми из окружения Путина“ мы видим наглый нескрываемый гибридный реванш”, — возмущается Колесников.

Виктор Трепак - кандидат Гриценко на на должность главы СБУ

Напомним, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах. Гриценко утверждает, что Трепак принимал участие в задержании генерала Пукача, вел дело против судьи Зварыча и имел весомую роль в следствии по “бриллиантовых прокуроров”.

Однако журналисты подвергли кандидатуру Трепака сокрушительной критике, считая, что выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах — не более чем преувеличение со стороны Анатолия Гриценко. В частности, именно из-за непрофессионализма Виктора Трепака дело “бриллиантовых прокуроров” до сих пор не могут довести до обвинительного приговора. Также, журналисты недоумевают, каким образом Трепак, который занимал во времена Януковича высокую должность в СБУ, избежал люстрации и пошел на повышение.

Украинские Национальные Новости

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