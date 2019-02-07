Эксперт считает кандидатуры Гриценко в силовом блоке гибридным реваншем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Военный эксперт Юрий Колесников раскритиковал кандидата на пост главы СБУ от партии “Громадянська позиція” — генерал-майора Виктора Трепака. Колесников считает присутствие Трепака в команде Гриценко попыткой нескрываемого гибридного реванша, сообщает УНН со ссылкой на 112 канал.
“Неудивительно, что команду Анатолия Гриценко пополнил недолюстрированный генерал СБУ Виктор Трепак, который во времена режима Януковича возглавлял Управление „К“ и Управления внутренней безопасности центрального аппарата Службы. Это логическое продолжение сотрудничества в то же время самого Гриценко с адвокатом Курченко Денисом Бугаём и его тестем, другим генералом СБУ Сергеем Ганжой, который при Януковиче координировал спецоперации против оппозиции, а сейчас скрывается в России. В эту компанию стоит добавить полковника Ивана Апаршина, которого Гриценко называет своим кандидатом на должность министра обороны, и который в правительстве Азарова-Януковича возглавлял департамент оборонной политики. На фоне заявлений самого Гриценко о его персональных переговорах с „адекватными людьми из окружения Путина“ мы видим наглый нескрываемый гибридный реванш”, — возмущается Колесников.
Виктор Трепак - кандидат Гриценко на на должность главы СБУ
Напомним, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах. Гриценко утверждает, что Трепак принимал участие в задержании генерала Пукача, вел дело против судьи Зварыча и имел весомую роль в следствии по “бриллиантовых прокуроров”.
Однако журналисты подвергли кандидатуру Трепака сокрушительной критике, считая, что выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах — не более чем преувеличение со стороны Анатолия Гриценко. В частности, именно из-за непрофессионализма Виктора Трепака дело “бриллиантовых прокуроров” до сих пор не могут довести до обвинительного приговора. Также, журналисты недоумевают, каким образом Трепак, который занимал во времена Януковича высокую должность в СБУ, избежал люстрации и пошел на повышение.