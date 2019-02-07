Експерт вважає кандидатури Гриценко в силовому блоці гібридним реваншем

"Не дивно, що команду Анатолія Гриценка поповнив недолюстрірованний генерал СБУ Віктор Трепак, який за часів режиму Януковича очолював Управління" К "і Управління внутрішньої безпеки центрального апарату Служби. Це логічне продовження співпраці в той же час самого Гриценка з адвокатом Курченко Денисом Бугаём і його тестем, іншим генералом СБУ Сергієм Ганжою, який при Януковичі координував спецоперації проти опозиції, а зараз переховується в Росії. В цю компанію варто додати полковника Івана Апаршин, якого Гриценко називає своїм кандидатом на посаду міністра оборони, і який в уряді Азарова-Януковича очолював департамент оборонної політики. На тлі заяв самого Гриценка про його персональних переговорах з "адекватними людьми з оточення Путіна" ми бачимо нахабний неприхований гібридний реванш ", - обурюється Колесников.

Віктор Трепак - кандидат Гриценко на на посаду глави СБУ

Нагадаємо, що кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що Службу безпеки при його президентстві очолюватиме Віктор Трепак, який працював в СБУ в 2015-2016 роках. Гриценко стверджує, що Трепак брав участь в затриманні генерала Пукача, вів справу проти судді Зварича і мав вагому роль в слідстві по "діамантових прокурорів".

Однак журналісти піддали кандидатуру Тріпак нищівній критиці, вважаючи, що видатна роль Тріпак в цих резонансних справах - не більше ніж перебільшення з боку Анатолія Гриценка. Зокрема, саме через непрофесіоналізм Віктора Тріпак справа "діамантових прокурорів" до цих пір не можуть довести до обвинувального вироку. Також, журналісти дивуються, яким чином Трепак, який займав за часів Януковича високу посаду в СБУ, уникнув люстрації і пішов на підвищення.