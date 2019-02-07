Експерт вважає кандидатури Гриценко в силовому блоці гібридним реваншем

ukru
22 березня, 17:51 • 107353 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 163972 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 137979 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 137148 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 126765 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 116658 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 162593 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171161 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157208 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 273080 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.3 м/с
40 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 108377 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 110478 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 106554 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 108048 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 63029 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 190732 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 273109 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 232858 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 215166 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 179914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 87094 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 82721 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 96421 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 78093 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 101790 перегляди
Актуальне
Експерт вважає кандидатури Гриценко в силовому блоці гібридним реваншем

Експерт вважає кандидатури Гриценко в силовому блоці гібридним реваншем

Київ • УНН

 • 3697 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Військовий експерт Юрій Колесников розкритикував кандидата на пост глави СБУ від партії "Громадянська позиція" - генерал-майора Віктора Тріпак. Колесніков вважає присутність Тріпак в команді Гриценко спробою неприхованого гібридного реваншу, повідомляє УНН з посиланням на 112 канал .

"Не дивно, що команду Анатолія Гриценка поповнив недолюстрірованний генерал СБУ Віктор Трепак, який за часів режиму Януковича очолював Управління" К "і Управління внутрішньої безпеки центрального апарату Служби. Це логічне продовження співпраці в той же час самого Гриценка з адвокатом Курченко Денисом Бугаём і його тестем, іншим генералом СБУ Сергієм Ганжою, який при Януковичі координував спецоперації проти опозиції, а зараз переховується в Росії. В цю компанію варто додати полковника Івана Апаршин, якого Гриценко називає своїм кандидатом на посаду міністра оборони, і який в уряді Азарова-Януковича очолював департамент оборонної політики. На тлі заяв самого Гриценка про його персональних переговорах з "адекватними людьми з оточення Путіна" ми бачимо нахабний неприхований гібридний реванш ", - обурюється Колесников.

Віктор Трепак - кандидат Гриценко на на посаду глави СБУ

Нагадаємо, що кандидат в президенти Анатолій Гриценко заявив, що Службу безпеки при його президентстві очолюватиме Віктор Трепак, який працював в СБУ в 2015-2016 роках. Гриценко стверджує, що Трепак брав участь в затриманні генерала Пукача, вів справу проти судді Зварича і мав вагому роль в слідстві по "діамантових прокурорів".

Однак журналісти піддали кандидатуру Тріпак нищівній критиці, вважаючи, що видатна роль Тріпак в цих резонансних справах - не більше ніж перебільшення з боку Анатолія Гриценка. Зокрема, саме через непрофесіоналізм Віктора Тріпак справа "діамантових прокурорів" до цих пір не можуть довести до обвинувального вироку. Також, журналісти дивуються, яким чином Трепак, який займав за часів Януковича високу посаду в СБУ, уникнув люстрації і пішов на підвищення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40