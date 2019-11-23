Эксперт спрогнозировал цены на рыбу

Пендзин рассказал, что практически вся рыба, которую потребляют украинцы, более 90% - это импорт. Поэтому все зависит от курса гривны к доллару. Ведь весь импорт номинируется в валюте и в зависимости от этого формируется ценовая политика на тот или иной импортный товар.

"Я не прогнозирую уменьшения цены на рыбу до конца года. Роста стоимости также не будет, это может быть только в рамках ажиотажного спроса перед праздниками, и то локально на определенных точках. То есть, если курс гривны будет стабилен, абсолютно стабильными будут цены, плюс-минус 1%, это не существенно", - сказал Пендзин.

Напомним, Украина нарастила производство соленых сельдей.



Как сообщалось, с начала года в Украине подешевел ряд социальных продуктов питания.