З початку року подешевшали курятина, яйця та сало
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. З початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 30 вересня, передає УНН.
Ціни впали на курятину - на 6,6%. Також на 6% подешевшала яловичина. При цьому, подорожчала на 8,1% свинина.
На сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців - 104,4 грн за кг. Кілограм свинини і яловичини українцям обійдеться у 112,4 грн і 119,9 грн за кг відповідно.
Окрім того, з початку року в Україні подешевшали яйця - на 20,7% до 25,6 грн за кг, сало - на 1,9% до 128,4 грн за кг, капуста - на 31% до 17,9 грн за кг, цибуля - на 52% до 8,8 грн за кг.
Інші продукти харчування з переліку "соціальних" істотно зросли у ціні.
Ковбаси подорожчали на 16% до 200 грн за кг, картопля - на 57% до 16,3 грн за кг, гречка - на 29% до 27,6 грн за кг, олія соняшникова - на 7,4% до 39 грн за кг, цукор - на 16,8% до 17,8 грн за кг.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні на 17-50% нижче, ніж у Європі. Сьогодні Україна є одним з головних постачальників м'яса птиці в ЄС, і готова нарощувати показники експорту далі.
30 липня у Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн. Таке рішення пов'язують з найбільшим виробником курятини в Україні, компанією "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, який, за даними міжнародної преси, отримав велику торговельну перемогу над Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою у торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту України.