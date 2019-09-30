С начала года подешевели курятина, яйца и сало

Цены упали на курятину - на 6,6%. Также на 6% подешевела говядина. При этом, подорожала на 8,1% свинина.

Cегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 104,4 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обойдется в 112,4 грн и 119,9 грн за кг соответственно.

Кроме того, с начала года в Украине подешевели яйца - на 20,7% до 25,6 грн за кг, сало - на 1,9% до 128,4 грн за кг, капуста - на 31% до 17,9 грн за кг, лук - на 52% до 8,8 грн за кг.

Другие продукты питания из перечня "социальных" существенно выросли в цене.

Колбасы подорожали на 16% до 200 грн за кг, картошка - на 57% до 16,3 грн за кг, гречка - на 29% до 27,6 грн за кг, масло подсолнечное - на 7,4% до 39 грн за кг, сахар - на 16,8% до 17,8 грн за кг.

Напомним, стоимость курятины в Украине на 17-50% ниже, чем в Европе. Сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, и готова наращивать показатели экспорта далее.

30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн. Такое решение связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине, компанией “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта Украины.