Експерт спрогнозував ціни на рибу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні вартість риби до кінця року не знизиться, проте й особливого зростання не прогнозується. Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.
Пендзин розповів, що сьогодні практично вся риба, яку споживають українці, понад 90% - це імпорт. Тому все залежить від курсу гривні до долара. Адже весь імпорт номінується у валюті й в залежності від цього формується цінова політика на той чи інший імпортний товар.
"Я не прогнозую зменшення ціни на рибу до кінця року. Зростання вартості також не буде, це може бути лише в межах ажіотажного попиту перед святами, і то локально на певних точках. Тобто, якщо курс гривні буде стабільний, абсолютно стабільні будуть ціни, плюс-мінус 1%, це не суттєво", - сказав Пендзин.
Нагадаємо, Україна наростила виробництво солоних оселедців.
Як повідомлялося, з початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування.