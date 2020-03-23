Эксперт рассказал, как карантин отразился на работе онлайн магазинов алкопроизводителей

КИЕВ. 24 марта. УНН. Распространение COVID-19 и введение карантина конечно не может не влиять и на работу предприятий виноградно-винодельческой отрасли, практическая деятельность которых сейчас и в будущем является зависимой как от эпидемиологической ситуации в стране так и от решений местных властей и правительства. Об этом в комментарии УНН рассказал гендиректор ассоциации “Укрвинпром” Владимир Кучеренко.