Эксперт рассказал, как карантин отразился на работе онлайн магазинов алкопроизводителей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Распространение COVID-19 и введение карантина конечно не может не влиять и на работу предприятий виноградно-винодельческой отрасли, практическая деятельность которых сейчас и в будущем является зависимой как от эпидемиологической ситуации в стране так и от решений местных властей и правительства. Об этом в комментарии УНН рассказал гендиректор ассоциации “Укрвинпром” Владимир Кучеренко.
“Отечественные винодельческие компании имеют значительные запасы, являются ответственными производителями, придерживаются всех норм и рекомендаций которые есть на сегодня и готовы сейчас и в будущем обеспечить потребительский спрос на вина виноградные тихие, игристые, шампанское и коньяки Украины.
Фирменные онлайн-магазины предприятий работают в усиленном режиме, осуществляют безопасную, удобную и выгодную адресную доставку по всей Украине”, — рассказал он.
И добавил, что умеренное потребление натуральных напитков виноградно-винодельческого происхождения является залогом укрепления иммунитета.
“Научно обосновано, что умеренное потребление натуральных напитков виноградно-винодельческого происхождения является залогом укрепления иммунитета и здоровья и обеспечения хорошего настроения и оптимизма”, — сказал Кучеренко.
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Он также не исключил, что меры карантина будут влиять на покупательную способность граждан, однако как именно — прогнозировать рано.
В общем, ситуацию, которая сегодня сложилась в Украине и мире, Кучеренко считает вызовом для граждан и бизнеса.
“Вызов, который сегодня предстал перед государством, — это вызов перед обществом и каждым его гражданином. Поэтому такой непредвиденный поворот в работе бизнеса — это возможность проявить свою ответственность и объединиться для преодоления эпидемии”, — резюмировал он.
Как писал УНН, в Украине презентовали новый винный напиток голубого цвета.
Напомним, что украинцы определили топ-5 популярных отечественных вин, в который принадлежат такие бренды, как “Коблево”, “Шабо”, “Коктебель”, “Inkerman” и “Oreanda”.