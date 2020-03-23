Эксперт рассказал, как карантин отразился на работе онлайн магазинов алкопроизводителей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100022 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103218 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105278 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104306 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112873 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100715 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105213 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106635 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Распространение COVID-19 и введение карантина конечно не может не влиять и на работу предприятий виноградно-винодельческой отрасли, практическая деятельность которых сейчас и в будущем является зависимой как от эпидемиологической ситуации в стране так и от решений местных властей и правительства. Об этом в комментарии УНН рассказал гендиректор ассоциации “Укрвинпром” Владимир Кучеренко.

“Отечественные винодельческие компании имеют значительные запасы, являются ответственными производителями, придерживаются всех норм и рекомендаций которые есть на сегодня и готовы сейчас и в будущем обеспечить потребительский спрос на вина виноградные тихие, игристые, шампанское и коньяки Украины.

Фирменные онлайн-магазины предприятий работают в усиленном режиме, осуществляют безопасную, удобную и выгодную адресную доставку по всей Украине”, — рассказал он.

И добавил, что умеренное потребление натуральных напитков виноградно-винодельческого происхождения является залогом укрепления иммунитета.

“Научно обосновано, что умеренное потребление натуральных напитков виноградно-винодельческого происхождения является залогом укрепления иммунитета и здоровья и обеспечения хорошего настроения и оптимизма”, — сказал Кучеренко.

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Он также не исключил, что меры карантина будут влиять на покупательную способность граждан, однако как именно — прогнозировать рано.

В общем, ситуацию, которая сегодня сложилась в Украине и мире, Кучеренко считает вызовом для граждан и бизнеса.

“Вызов, который сегодня предстал перед государством, — это вызов перед обществом и каждым его гражданином. Поэтому такой непредвиденный поворот в работе бизнеса — это возможность проявить свою ответственность и объединиться для преодоления эпидемии”, — резюмировал он.

Как писал УНН, в Украине презентовали новый винный напиток голубого цвета.

Напомним, что украинцы определили топ-5 популярных отечественных вин, в который принадлежат такие бренды, как “Коблево”, “Шабо”, “Коктебель”, “Inkerman” и “Oreanda”.

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