Експерт розповів, як карантин позначився на роботі онлайн магазинів алковиробників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Розповсюдження COVID-19 та запровадження карантину звичайно не може не впливати і на роботу підприємств виноградно-виноробної галузі, практична діяльність яких наразі і в майбутньому є залежною як від епідеміологічної ситуації в країні так і від рішень місцевої влади та уряду. Про це у коментарі УНН розповів гендиректор асоціації “Укрвинпром” Володимир Кучеренко.
“Вітчизняні виноробні компанії мають значні запаси, є відповідальними виробниками , дотримуються всіх норм і рекомендацій які є на сьогодні і готові наразі і в майбутньому забезпечити споживчий попит на вина виноградні тихі, ігристі, шампанське та коньяки України.
Фірмові Он-лайн магазини підприємств працюють в посиленому режимі, здійснюють безпечну, зручну і вигідну адресну доставку по всій Україні”, — розповів він.
І додав, що помірне споживання натуральних напоїв виноградно-виноробного походження є запорукою зміцнення імунітету.
“Науково обгрунтовано, що помірне споживання натуральних напоїв виноградно-виноробного походження є запорукою зміцнення імунітету та здоров’я і забезпечення гарного настрою та оптимізму”, — сказав Кучеренко.
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Він також не виключив, що заходи карантину впливатимуть на купівельну спроможність громадян, проте як саме — прогнозувати зарано.
Загалом, ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні та світі, Кучеренко вважає викликом для громадян та бізнесу.
“Виклик, який сьогодні постав перед державою, — це виклик перед суспільством і кожним його громадянином. Тому такий непередбачений поворот у роботі бізнесу — це нагода проявити свою відповідальність та об’єднатися для подолання епідемії”, — резюмував він.
Як писав УНН, в Україні презентували новий винний напій блакитного кольору.
Нагадаємо, що українці визначили топ-5 популярних вітчизняних вин, до який належать такі бренди, як “Коблево”, “Шабо”, “Коктебель”, “Inkerman” та “Oreanda”.