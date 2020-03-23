Експерт розповів, як карантин позначився на роботі онлайн магазинів алковиробників

ukru
20 березня, 16:58 • 75428 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148519 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245911 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247891 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246556 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230334 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199906 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185856 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146115 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150217 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 33177 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264649 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78183 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31478 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 29494 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245911 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247891 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246556 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230334 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78183 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25742 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140070 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153707 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113087 перегляди
Актуальне
Експерт розповів, як карантин позначився на роботі онлайн магазинів алковиробників

Експерт розповів, як карантин позначився на роботі онлайн магазинів алковиробників

Київ • УНН

 • 19956 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Розповсюдження COVID-19 та запровадження карантину звичайно не може не впливати і на роботу підприємств виноградно-виноробної галузі, практична діяльність яких наразі і в майбутньому є залежною як від епідеміологічної ситуації в країні так і від рішень місцевої влади та уряду. Про це у коментарі УНН розповів гендиректор асоціації “Укрвинпром” Володимир Кучеренко.

“Вітчизняні виноробні компанії мають значні запаси, є відповідальними виробниками , дотримуються всіх норм і рекомендацій які є на сьогодні і готові наразі і в майбутньому забезпечити споживчий попит на вина виноградні тихі, ігристі, шампанське та коньяки України.

Фірмові Он-лайн магазини підприємств працюють в посиленому режимі, здійснюють безпечну, зручну і вигідну адресну доставку по всій Україні”, — розповів він.

І додав, що помірне споживання натуральних напоїв виноградно-виноробного походження є запорукою зміцнення імунітету.

“Науково обгрунтовано, що помірне споживання натуральних напоїв виноградно-виноробного походження є запорукою зміцнення імунітету та здоров’я і забезпечення гарного настрою та оптимізму”, — сказав Кучеренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АМКУ розпочав розслідування стосовно виробників псевдо-грузинських коньяків

Він також не виключив, що заходи карантину впливатимуть на купівельну спроможність громадян, проте як саме — прогнозувати зарано.

Загалом, ситуацію, яка сьогодні склалася в Україні та світі, Кучеренко вважає викликом для громадян та бізнесу.

“Виклик, який сьогодні постав перед державою, — це виклик перед суспільством і кожним його громадянином. Тому такий непередбачений поворот у роботі бізнесу — це нагода проявити свою відповідальність та об’єднатися для подолання епідемії”, — резюмував він.

Як писав УНН, в Україні презентували новий винний напій блакитного кольору.

Нагадаємо, що українці визначили топ-5 популярних вітчизняних вин, до який належать такі бренди, як “Коблево”, “Шабо”, “Коктебель”, “Inkerman” та “Oreanda”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48