Експерт розповів, як карантин позначився на роботі онлайн магазинів алковиробників

КИЇВ. 24 березня. УНН. Розповсюдження COVID-19 та запровадження карантину звичайно не може не впливати і на роботу підприємств виноградно-виноробної галузі, практична діяльність яких наразі і в майбутньому є залежною як від епідеміологічної ситуації в країні так і від рішень місцевої влади та уряду. Про це у коментарі УНН розповів гендиректор асоціації “Укрвинпром” Володимир Кучеренко.