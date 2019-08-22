Эксперт рассказал, как выросла покупательная способность украинских пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Покупательная способность украинских пенсионеров возросла. Об этом на своей странице в Facebook написал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
Он уточнил, что за последние полгода средний размер пенсии вырос на 13,6%, тогда как стоимость мясной корзины (мороженая рыба, колбаса вареная, свинина, курица в тушке, филе курицы, говядина, сало) с начала года выросла всего на 1,6%.
Так, к примеру, в январе средняя пенсия позволяла украинцу купить 22 кг свинины, через полгода - 24 кг. Покупательная способность пенсионеров в данном случае выросла на 9%, или на 2 кг, объяснил Дорошенко.
Что касается сала - то этот продукт стал самым доступным видом мяса для украинского пенсионера, говорит эксперт.
"30 кг в начале года стали 35 кг в середине лета. Покупательная способность повысилась на 17%, или на 5 кг", - рассказал он.
Напомним, что с начала года свинина в Украине подорожала на 10%.
По данным политика Сергея Тригубенко, свинина на нашем внутреннем рынке уже стоит дороже, чем в ЕС. И прогнозы экспертов указывают на то, что цены будут расти и дальше.