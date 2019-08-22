Експерт розповів, як зросла купівельна спроможність українських пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Купівельна спроможність українських пенсіонерів зросла. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
Він уточнив, що за останні півроку середній розмір пенсії виріс на 13,6%, тоді як вартість м’ясного кошику (морожена риба, ковбаса варена, свинина, курка в тушці, філе курятини, яловичина, сало) з початку року зросла лише на 1,6%.
Так, до прикладу, у січні середня пенсія дозволяла українцю купити 22 кг свинини, через півроку - 24 кг. Купівельна спроможність пенсіонерів в даному випадку зросла на 9%, або на 2 кг, пояснив Дорошенко.
Щодо сала – то цей продукт став найбільш доступним видом м’яса для українського пенсіонера, каже експерт.
"30 кг на початку року стали 35 кг в середині літа. Купівельна спроможність підвищилася на 17%, або на 5 кг", - розповів він.
Нагадаємо, що з початку року свинина в Україні подорожчала на 10%.
За даними політика Сергія Тригубенка, свинина на нашому внутрішньому ринку вже коштує дорожче, ніж в ЄС. І прогнози експертів вказують на те, що ціни будуть рости й надалі.