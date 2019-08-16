З початку року свинина в Україні подорожчала на 10% - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку року свинина в Україні подорожчала на 10,1%. Про це свідчать дані інфляційного барометра, передає УНН.
Станом на 15 серпня цього року 1 кг свинини коштує в середньому 114,4 грн.
Зазначимо, що з початку року в Україні переважна більшість продуктів харчування зі списку соціальних подорожчала. Так, борошно зросло в ціні на 15,2% - до 15,4 грн за кг, ковбаси - на 16,08%, до 200,5 грн за кг, рис - на 11,4%, до 30,1 грн за кг, сир м'який - на 5,6%, до 138,1 грн за кг, картопля - на 100,8%, до 20,9 грн за кг.
При цьому, з початку року в Україні подешевшало сало - на 1,9%, до 128,4 грн за кг, буряк - на 44,7%, до 7,6 грн за кг, капуста - на 64,7%, до 9,1 за кг, олія - на 0,5%, до 36,1 грн за літр.
Нагадаємо, як писав УНН, Україна останнім часом значно скоротила виробництво власної свинини. Натомість, ми нарощуємо імпорт цього товару, і найбільше – з Польщі.
Серед причини такої ситуації – вірус африканської чуми свиней, який не можуть приборкати в Україні вже декілька років поспіль.
За даними політика Сергія Тригубенка, свинина на нашому внутрішньому ринку вже коштує дорожче, ніж у ЄС. І прогнози експертів вказують на те, що ціни будуть рости й надалі.