Эксперт рассказал, как изменится Киев, когда люди пересядут на электрокары
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Мининфраструктуры готовит масштабный проект для электрокаров - зарядные станции во всех новых домах и на всех автодорогах Украины. Как изменится Киев и страна, если большинство пересядет на "зеленые" авто, в комментарии УНН рассказал заместитель главы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.
Прежде всего, станет чище воздух, говорит он.
"Киев изменится в лучшую сторону, поскольку в столице ездит большое количество автомобилей, осуществляющих выбросы в воздух, в частности СО2, что негативно влияет на окружающую среду и здоровье киевлян. Когда жители города начнут ездить на электрокарах - количество выбросов будет равно нулю, и, соответственно, окружающая среда и воздух в Киеве станут значительно чище.
А еще - Киев станет менее шумным, поскольку электрокар, как вы знаете, выдает меньше шума, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это тоже, хоть маленький, но позитив", - говорит Шафаренко.
Переход украинцев на электрокары не только экологически, но и экономически выгоден, считает специалист, в частности для энергетики.
"В Украине значительный профицит производства электроэнергии, и очень выгодно заряжать электромобили продуктом, который мы сами производим. Параллельно мы откажемся от нефти и нефтепродуктов, занимающих первое место в импорте энергоресурсов из других государств, что также является позитивом", - рассказал он.
В целом, по его словам, это очень положительные изменения для страны.
Напомним, Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности, речь идет о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.
"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГБН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проецировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил Криклий.