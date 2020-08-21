Експерт розповів, як зміниться Київ, коли люди пересядуть на електрокари

Перш за все, стане чище повітря, каже він.

"Київ зміниться у кращу сторону, оскільки столицею їздить велика кількість автомобілів, які здійснюють викиди в повітря, зокрема Со2, що негативно впливає на навколишнє середовище і стан здоров'я киян. Коли жителі міста почнуть їздити на електрокарах - кількість викидів буде рівна нулю, і, відповідно, навколишнє середовище і повітря у Києві стане значно чистішим.

А ще - Київ стане менш шумним, оскільки електрокар, як ви знаєте, видає менше шуму, аніж автомобіль із двигуном внутрішнього згорання. Це теж, хоч маленький, але позитив", - каже Шафаренко.

Перехід українців на електрокари не лише екологічно, а й економічно вигідно, вважає фахівець, зокрема для енергетики.

"В Україні значний профіцит виробництва електроенергії, і дуже вигідно заряджати електромобілі продуктом, який ми самі виробляємо. Паралельно ми відмовимося від нафти і нафтопродуктів, які посідають першу сходинку в імпорті енергоресурсів з інших держав, що також є позитивом", - розповів він.

Загалом, за його словами, це дуже позитивні зміни для країни.

Нагадаємо, Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема, йдеться про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми.

“Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудови територій у частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування залежно від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку в цьому питанні”, — зазначив Криклій.