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Эксперт рассказал, как в Государственном экспертном центре регистрируют сомнительные препараты

Эксперт рассказал, как в Государственном экспертном центре регистрируют сомнительные препараты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Засекречивания Государственным экспертным центром МЗ данных о результатах клинических исследований привело к наличию на рынке большого количества препаратов сомнительного качества. Об этом в комментарии УНН сообщил экс-глава Гослекслужбы, председатель правления союза потребителей медицинских услуг лекарственных средств Владислав Онищенко.

По словам эксперта, в 2007 году в Закон "О лекарственных средствах" внесли изменения, которыми фактически засекретили информацию о клинических исследованиях и испытаниях лекарственных средств.

"Например, некая компания подает на регистрацию лекарственное средство и хочет его продавать для широкого населения. И она должна подать информацию на каком основании Минздрав должен допустить этот препарат к потребителю, то есть предоставить информацию об эффективности, безопасности и качества.

Вопрос эффективности и безопасности исследуют клинические испытания. А из-за того, что эта информация закрыта, есть перечень препаратов, по поводу которых есть сомнения относительно показателей их эффективности, о которых они заявляют", - сказал он.

Это делается для того, чтобы компании могли регистрировать и продавать препараты с абсолютно недоказанной эффективностью, однако с большим списком возможностей в инструкции, уточнил эксперт.

По словам Онищенко, закрытость информации о результатах клинических испытаний негативно сказались на украинской фармацевтической отрасли.

"Медицинское сообщество и общественность хочет и имеет право знать какие основания были для регистрации того или иного препарата. И есть большое количество препаратов, которые у нас продаются как лекарственные средства, а в странах с развитой медициной их вообще нет.

Например, такое количество препаратов, как в Украине, которые лечат грипп - это просто нонсенс. При том, что в протоколе лечения гриппа написано, что только два препарата существуют с доказанной эффективностью против вируса гриппа и все. А у нас их около 30 наименований. А правдивая ли это (что они помогают - ред.) или просто нарисованная информация - это засекречено. Также у нас много лекарств, которые лекарственными средствами трудно назвать, несмотря на состав действующих веществ. Поэтому, на сегодняшний день, идет давление и общественности, чтобы открыть эти данные (о результатах доклинических испытаний - ред.)", - подчеркнул Онищенко.

Напомним, ДЭЦ МОЗ сегодня возглавляет Татьяна Думенко. Ее заместителем работает Наталья Шолойко, которую КМУ накануне отказался назначить на должность госсекретаря МОЗ.

Также напомним, что против должностных лиц ДЭЦ открыто уголовное производство, одному из чиновников уже объявлено сообщение о подозрении. Следователи установили системные нарушения в ДЭЦ при регистрации лекарств. В частности, речь идет о регистрации препаратов без полного досье или даже на основании фальшоваинх документов.

Добавим, что согласно информации парламентариев, в Украине сегодня свободно могут продавать опасные и даже смертельные лекарства.

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