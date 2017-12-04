Експерт розповів, як у Державному експертному центрі реєструють сумнівні препарати

За словами експерта, у 2007 році до Закону “Про лікарські засоби” внесли зміни, якими фактично засекретили інформацію щодо клінічних досліджень і випробувань лікарських засобів.

“Наприклад, якась компанія подає на реєстрацію лікарський засіб і хоче його продавати для широкого населення. І вона повинна подати інформацію на якій підставі МОЗ має допустити цей препарат до споживача, тобто надати інформацію щодо ефективності, безпечності і якості.

Питання ефективності і безпечності досліджують клінічні випробування. А через те, що ця інформація закрита, є перелік препаратів, з приводу яких є сумніви щодо показників їх ефективності, про які вони заявляють”, — сказав він.

Це робиться для того, щоб компанії могли реєструвати і продавати препарати з абсолютно недоведеною ефективністю, проте з великим списком можливостей в інструкції, уточнив експерт.

За словами Онищенка, закритість інформації про результати клінічних випробувань негативно позначилися на українській фармацевтичній галузі.

“Медична спільнота і громадськість хоче і має право знати які підстави були для реєстрації того чи іншого препарату. І є велика кількість препаратів, які у нас продаються як лікарські засоби, а в країнах з розвиненою медициною їх взагалі немає.

Наприклад, така кількість препаратів, як в Україні, що лікують грип — це просто нонсенс. При тому, що в протоколі лікування грипу написано, що тільки два препарати існують із доведеною ефективністю проти вірусу грипу і все. А в нас їх близько 30 найменувань. А чи це правдива (що вони допомагають, — ред.) чи просто намальована інформація — це засекречено. Також у нас багато ліків, які лікарськими засобами важко назвати, дивлячись на склад діючих речовин. Тому, на сьогоднішній день, йде тиск і громадськості, щоб відкрити ці дані (про результати доклінічних випробувань, — ред.)”, — наголосив Онищенко.

Нагадаємо, ДЕЦ МОЗ на сьогодні очолює Тетяна Думенко. Її заступником працює Наталія Шолойко, яку КМУ напередодні відмовився призначити на посаду держсекретаря МОЗ.

Також нагадаємо, що проти службових осіб ДЕЦ відкрито кримінальне провадження, одному з чиновників вже оголошено повідомлення про підозру. Слідчі встановили системні порушення у ДЕЦ при реєстрації ліків. Зокрема, йдеться про реєстрацію препаратів без повного досьє або навіть на підставі фальшоваинх документів.

Додамо, що згідно з інформацією парламентарів, в Україні на сьогодні вільно можуть продавати небезпечні і навіть смертельні ліки.