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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт рассказал, как тендерные закупки используются для дискредитации операторов топлива

Киев • УНН

 • 6567 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В связи с коррупцией и несовершенством украинского законодательства тендерные закупки топлива для нужд государственных органов и компаний используются отдельными операторами топливного рынка для дискредитации конкурентов. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев.

Эксперт рассказал, как тендерные закупки используются для дискредитации операторов топлива

"Действительно, я разделяю мнение Л.Косянчука (эксперт топливного рынка - ред.) о том что тендерные закупки ДП используются отдельными операторами топливного рынка для дискредитации конкурентов. Сегодня у нас преобладает на рынке нецивилизованная конкуренция. Вместо того, чтобы конкурировать по цене и качеству, участники рынка обливают грязью друг друга в СМИ. В том числе и в подконтрольных СМИ", - сказал Г.Рябцев.

Кроме того, он отметил, что об опасности перехода в нецивилизованный режим конкуренции специалисты предупреждали еще несколько лет назад и уже тогда предлагали усилить прозрачность топливного рынка.

"Эксперты предупреждали и предлагали как единственный способ противодействия этому усиление прозрачности и открытости этого рынка. Однако вместо того, чтобы бороться с этой нецивилизованной частью рынка, государственные структуры, даже те, кто должен заниматься выполнением соблюдения конкурентного законодательства - штрафуют не тех, кто нарушает все писаные и неписаные правила, а тех, кто пытается соблюдать все нормы цивилизованного предпринимательства" , - отметил Г.Рябцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Система ProZorro допускает пересмотр цен на топливо в рамках тендерного договора.

По словам эксперта, проведение тендеров по закупке топлива требуют более совершенного механизма.

"Закон, который сейчас действует в отношении закупок за государственные средства, он, честно говоря, несовершенен. Потому что основной целью реализации всех этих закупок является почему-то не удовольствие государством товарами и услугами, а экономия государственных средств.

Вся эта система ProZorro, она лишь констатирует постфактум ту или иную сделку. А на самом деле все злоупотребления сегодня переместились в публичную плоскость, в СМИ, или на этапе подготовки заявок на поставку тех или иных товаров или услуг", - подчеркнул Г.Рябцев.

Кроме того, он отметил, что проблемой государственных закупок является несовершенство украинского законодательства и коррупция.

"Обычно плохие новости распространяются в несколько раз быстрее, чем положительная информация. И все это - следствие того, что первое: власть и бизнес "срослись", и сейчас любой чиновник и любой руководитель ГП рассматривает свою должность как бизнес-проект. Его целью становится получение прибыли. Второе: несмотря на заявления об открытости и прозрачности все больше, и государственных органов и предприятий, и рынков становится и дальше закрытыми. Не очень совершенное украинское законодательство (и им некому заниматься), потому что непрофессионализм наших депутатов и госслужащих просто "зашкаливает"", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, "Трейд Коммодити" предложило "Укрзализныце" поставить дизтопливо по подозрительно низкой цене.

Также напомним, по словам Л.Косянчука, ведущие и известные операторы горючего, такие как WOG, ОККО, Амик, не могут и не будут заниматься коррупцией при тендерных закупках.

"У них (ведущие операторы рынка горючего - ред.) нет даже возможности заниматься коррупционными схемами и оно им не нужно, потому что это чрезвычайно мощные компании. Поэтому такие компании как WOG, ОККО, Амик - они даже не могут и не будут заниматься коррупционными схемами. Все остальные - это может быть. Поэтому искать темную кошку в темной комнате - это не уместно", - сказал он.

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