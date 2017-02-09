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Експерт розповів, як тендерні закупівлі використовуються для дискредитації операторів пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зв’язку з корупцією та недосконалістю українського законодавства тендерні закупівлі палива для потреб держаних органів та компаній використовуються окремими операторами паливного ринку для дискредитації конкурентів. Про це у коментарі УНН зазначив експерт паливного ринку Геннадій Рябцев.

Експерт розповів, як тендерні закупівлі використовуються для дискредитації операторів пального

“Дійсно, я поділяю думку Л.Косянчука (експерт паливного ринку — ред.) щодо того що тендерні закупівлі ДП використовуються окремими операторами паливного ринку для дискредитації конкурентів. Сьогодні у нас переважає на ринку нецивілізована конкуренція. Замість того, щоб конкурувати за ціною і якістю, учасники ринку обливають брудом один одного у ЗМІ. Зокрема і в підконтрольних ЗМІ”, — сказав Г.Рябцев.

Окрім того, він зауважив, що про небезпеку переходу в нецивілізований режим конкуренції фахівці попереджали ще кілька років тому і вже тоді пропонували посилити прозорість паливного ринку.

“Експерти попереджали і пропонували як єдиний спосіб протидії цьому посилення прозорості і відкритості цього ринку. Однак замість того, щоб боротися з цією нецивілізованою частиною ринку, державні структури, навіть, ті, хто має опікуватися виконанням дотримання конкурентного законодавства — штрафують не тих, хто порушує всі писані і неписані правила, а тих, хто намагається дотримувати всіх норм цивілізованого підприємництва”, — наголосив Г.Рябцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Система ProZorro допускає перегляд цін на паливо в рамках тендерного договору.

За словами експерта, проведення тендерів із закупівлі палива потребують більш досконалого механізму.

“Закон, який зараз діє щодо закупівель за державні кошти, він, чесно кажучи, недосконалий. Тому що основою метою реалізації всіх цих закупівель є чомусь не задоволення державою товарами та послугами, а економія державних коштів.

Вся ця система ProZorro, вона лише констатує постфактум ту чи іншу угоду. А насправді всі зловживання сьогодні перемістилися у публічну площину, в ЗМІ, або на етап підготовки заявок на постачання тих чи інших товарів чи послуг”, — наголосив Г.Рябцев.

Окрім того, він наголосив, що проблемою державних закупівель є недосконалість українського законодавства та корупція.

“Зазвичай погані новини розповсюджуються у декілька разів швидше, аніж позитивна інформація. І все це — наслідок того що, перше: влада і бізнес „зрослися“, і зараз будь-який посадовець і будь-який керівник ДП розглядає свою посаду як бізнес-проект. Його ціллю стає отримання прибутку. Друге: попри заяви про відкритість і прозорість все більше, і державних органів і підприємств, і ринків стає чим далі закритішими. Не дуже досконале українське законодавство (і ним нема кому опікуватися), бо непрофесіоналізм наших депутатів і держслужбовців просто „зашкалює“”, — додав експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Трейд Коммодіті” запропонувало "Укрзалізниці" поставити дизпальне за підозріло низькою ціною.

Також нагадаємо, за словами Л.Косянчука, провідні і відомі оператори пального, такі як WOG, ОККО, Амік, не можуть і не будуть займатися корупцією під час тендерних закупівель.

“У них (провідні оператори ринку пального — ред.) немає навіть можливості займатися корупційними схемами і воно їм не потрібно, бо це надзвичайно потужні компанії. Тому такі компанії як WOG, ОККО, Амік — вони навіть не можуть і не будуть займатися корупційними схемами. Вся решта, — то може бути. Тому шукати темну кішку в темній кімнаті — це не доречно”, — сказав він.

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