Эксперт рассказал, сколько нардепов подали декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В правительстве наблюдается положительная динамика по представлению декларации. Об этом в эфире "5 канала" представитель ГИ "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов, передает УНН.
"Количество декларантов, которые внесли свои данные в систему, радует. Когда в последний раз заходил на официальный портал, было 49100. По нашим подсчетам должно быть примерно 50 тыс. Мы видим положительную динамику, ежедневно подавали 2-3 тыс. декларантов. Все наконец поняли, что нет другого выхода, кроме как подать свои данные в систему", - отметил А. Леменов.
По его словам, на сегодняшний момент 89 парламентариев внесли свои данные.
"Если говорить о других органах, где заседают топ-чиновники, то положительная динамика наблюдается в правительстве. ГПУ, НАБУ, СБУ немного отстают, но у них есть еще три дня", - добавил он.
Как сообщал УНН, впервые в украинской истории в таком большом объеме в электронной системе осуществляется декларирование.