Эксперт рассказал, сколько нардепов подали декларации

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15 марта, 19:03 • 115963 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169046 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139454 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131794 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113592 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105917 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В правительстве наблюдается положительная динамика по представлению декларации. Об этом в эфире "5 канала" представитель ГИ "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов, передает УНН.

"Количество декларантов, которые внесли свои данные в систему, радует. Когда в последний раз заходил на официальный портал, было 49100. По нашим подсчетам должно быть примерно 50 тыс. Мы видим положительную динамику, ежедневно подавали 2-3 тыс. декларантов. Все наконец поняли, что нет другого выхода, кроме как подать свои данные в систему", - отметил А. Леменов.

По его словам, на сегодняшний момент 89 парламентариев внесли свои данные.

"Если говорить о других органах, где заседают топ-чиновники, то положительная динамика наблюдается в правительстве. ГПУ, НАБУ, СБУ немного отстают, но у них есть еще три дня", - добавил он.

Как сообщал УНН, впервые в украинской истории в таком большом объеме в электронной системе осуществляется декларирование.

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