Експерт розповів, скільки нардепів подали декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В уряді спостерігається позитивна динаміка щодо подання декларації. Про це в ефірі “5 каналу” представник ГІ “Реанімаційний пакет реформ” Олександр Лємєнов, передає УНН.
“Кількість декларантів, які внесли свої дані в систему, тішить. Коли востаннє заходив на офіційний портал, було 49100. За нашими підрахунками має бути приблизно 50 тисяч. Ми бачимо позитивну динаміку, щоденно подавали 2-3 тис. декларантів. Всі нарешті зрозуміли, що немає іншого виходу, окрім як подати свої дані в систему,” — зазначив О. Лємєнов.
За його словами, на сьогоднішній момент 89 парламентаріїв внесли свої дані.
“Якщо говорити про інші органи, де засідають топ-посадовці, то позитивна динаміка спостерігається в уряді. ГПУ, НАБУ, СБУ трішки відстають, але у них є ще три дні”, — додав він.
Як повідомляв УНН, вперше в українській історії у такому великому обсязі в електронній системі здійснюється декларування.