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Эксперт рассказал о негативных последствиях выхода российских банков из Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Если банки с российскими владельцами просто оставят Украину, то это уменьшит банковский сектор государства на 15%. Такое мнение высказал в комментарии УНН эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко.

"Конечно, В.Гонтарева видит всю картину, и она знает, что на сегодняшний день, 15, 6% активов всей банковской системы находится в украинских банках, а владельцы из России. Это очень большой показатель. И Гонтарева понимает, что потеря такой части это очень негативно скажется на банковской системе, в результате банковский сектор начнется автоматически уменьшаться. То есть примерно на 15% мы уменьшим всю банковскую систему. И это однозначно негативный фактор ", - сказал А. Охрименко.

По словам эксперта, украинцы почувствуют это примерно через полгода.

"Украинцы волнуются за курс, но курс это не главное. Ситуация в том, что только российский капитал начинают выводить, банковская система уменьшается. У нас нет "нормальных" депозитов, то есть вы хотите разместить депозиты, а хороших условий нет. То же самое с кредитованием. И риск того, что будет команда из Кремля, чтобы банки начинали прекращать деятельность. То есть им не будет выгоды депозиты брать  и все пойдет по цепочке. Кроме того, ведь есть много предприятий, которые обслуживаются, они же и имеют какие-то кредиты. Кроме того обслуживаются плательщики, которые работают на предприятиях, с российским капиталом, соответственно могут остаться без зарплаты. Такие могут быть удары ", - добавил А. Охрименко.

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал инфографику, которая объясняет введенные санкции в отношении пяти банков с государственным российским капиталом.

Как сообщал УНН, по информации НБУ, в банках сосредоточено до 21 млрд грн вкладов украинских граждан .

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