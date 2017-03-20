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Експерт розповів про негативні наслідки виходу російських банків з України

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Якщо банки з російськими власниками просто залишать Україну, то це зменшить банківський сектор держави на 15%. Таку думку висловив у коментарі УНН експерт з економічних питань Олександр Охріменко.

“Звичайно, що В.Гонтарева бачить всю картину, і вона знає, що на сьогоднішній день, 15, 6% активів всієї банківської системи знаходиться в українських банках, а власники з Росії. Це дуже великий показник. І Гонтарева розуміє, що втрата такої частини це дуже негативно позначиться на банківській системі, в результаті банківський сектор почнеться автоматично зменшуватися. Тобто близько на 15% ми зменшимо всю банківську систему. І це однозначно негативний фактор”, — сказав О. Охріменко.

За словами експерта, українці відчують це приблизно через пів року.

“Українці хвилюються за курс, але курс це не головне. Ситуація в тому, що от російський капітал починають виводити, банківська система зменшується. У нас немає „нормальних“ депозитів, тобто ви хочете розмістити депозити, а гарних умов немає. Те ж саме з кредитуванням. І ризик того, що буде команда з Кремля, щоб банки починали припиняти діяльність. Тобто їм не буде зиску депозити брати і все піде по ланцюжку. Окрім того, ж є багато підприємств які обслуговуються, вони ж і мають якісь кредити. Окрім того обслуговуються платники, які працюють на підприємствах, з російським капіталом, відповідно можуть лишитися без зарплати. Отакі можуть бути удари”, — додав О. Охріменко.

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив інфографіку, яка пояснює запроваджені санкції стосовно п’яти банків із державним російським капіталом.

Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, у російських банках зосереджено до 21 млрд грн вкладів українських громадян.

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