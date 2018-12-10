Эксперт рассказал, почему "под елочку" дорожают лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Под Новый год в Украине традиционно дорожают лекарства. И по мнению доктора фармацевтических наук Константина Косяченко, на это даже есть объективные причины. Об этом он рассказал эфире одной из украинских радиостанций, передает УНН.
"Из года в год есть тенденция, что к концу года стоимость лекарств растет. Относительно иностранных лекарств, то важно, какой курс доллара заложен в бюджет. Поскольку заложено высокий курс доллара, то цена на лекарства будет расти. Цены на украинские лекарства тоже будут расти, поскольку у них есть высокая составляющая импортной субстанции. Кроме того, влияет на повышение цен и стоимость энергоресурсов, размер минимальной зарплаты.
Поэтому цены на лекарства под Новый год растут, и этому есть объективные причины", - отметил Косяченко.
В то же время разъяснить, как сегодня выбрать качественные лекарства, эксперт не смог. Всему виной - мораторий на проверки аптек, который действовал в Украине в течение нескольких лет, отметил Косяченко.
"Несколько лет не осуществляли контроль лекарственных средств в аптеках, поэтому пока нет достоверной информации о качестве украинских и иностранных лекарств. Но, я думаю, что система выровняется. Сегодня сказать, что украинские или иностранные лекарства являются лучшими невозможно. Есть очень много индивидуальных случаев", - пояснил фармацевт.
Как писал УНН, по мнению народных депутатов, в силу монополизации рынка со стороны сетевых аптек, цены на лекарства в Украине неоправданно завышены.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.
Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю. Против законопроекта выступили сетевики, а мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.
Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.