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Эксперт рассказал, почему "под елочку" дорожают лекарства

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Под Новый год в Украине традиционно дорожают лекарства. И по мнению доктора фармацевтических наук Константина Косяченко, на это даже есть объективные причины. Об этом он рассказал эфире одной из украинских радиостанций, передает УНН.

Эксперт рассказал, почему "под елочку" дорожают лекарства

"Из года в год есть тенденция, что к концу года стоимость лекарств растет. Относительно иностранных лекарств, то важно, какой курс доллара заложен в бюджет. Поскольку заложено высокий курс доллара, то цена на лекарства будет расти. Цены на украинские лекарства тоже будут расти, поскольку у них есть высокая составляющая импортной субстанции. Кроме того, влияет на повышение цен и стоимость энергоресурсов, размер минимальной зарплаты.

Поэтому цены на лекарства под Новый год растут, и этому есть объективные причины", - отметил Косяченко.

В то же время разъяснить, как сегодня выбрать качественные лекарства, эксперт не смог. Всему виной - мораторий на проверки аптек, который действовал в Украине в течение нескольких лет, отметил Косяченко.

"Несколько лет не осуществляли контроль лекарственных средств в аптеках, поэтому пока нет достоверной информации о качестве украинских и иностранных лекарств. Но, я думаю, что система выровняется. Сегодня сказать, что украинские или иностранные лекарства являются лучшими невозможно. Есть очень много индивидуальных случаев", - пояснил фармацевт.

Как писал УНН, по мнению народных депутатов, в силу монополизации рынка со стороны сетевых аптек, цены на лекарства в Украине неоправданно завышены.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю. Против законопроекта выступили сетевики, а мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.

Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.

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