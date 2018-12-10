Эксперт рассказал, почему "под елочку" дорожают лекарства

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Под Новый год в Украине традиционно дорожают лекарства. И по мнению доктора фармацевтических наук Константина Косяченко, на это даже есть объективные причины. Об этом он рассказал эфире одной из украинских радиостанций, передает УНН.