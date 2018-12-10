Експерт розповів, чому "під ялинку" дорожчають ліки

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Під Новий рік в Україні традиційно дорожчають ліки. І на думку доктора фармацевтичних наук Костянтина Косяченко, на це є, навіть, об’єктивні причини. Про це він розповів ефірі однієї з українських радіостанцій, передає УНН.