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Експерт розповів, чому "під ялинку" дорожчають ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Під Новий рік в Україні традиційно дорожчають ліки. І на думку доктора фармацевтичних наук Костянтина Косяченко, на це є, навіть, об’єктивні причини. Про це він розповів ефірі однієї з українських радіостанцій, передає УНН.

Експерт розповів, чому "під ялинку" дорожчають ліки

"З року в рік є тенденція, що до кінця року вартість ліків зростає. Щодо іноземних ліків, то важливим є, який курс долара закладено у бюджет. Оскільки закладено вищий курс долара, то ціна на ліки буде зростати. Ціни на українські ліки теж будуть зростати, оскільки в них є висока складова імпортної субстанції. Крім того, впливає на підвищення цін і вартість енергоресурсів, розмір мінімальної зарплати.

Тому ціни на ліки під Новий рік зростають, і цьому є об’єктивні причини", — зазначив Косяченко.

Водночас роз'яснити, як сьогодні обрати якісні ліки, експерт не зміг. Всьому виною - мораторій на перевірки аптек, який діяв в Україні протягом кількох років, зауважив Косяченко.

"Декілька років не відбувався контроль лікарських засобів в аптеках, тому наразі немає достовірної інформації про якість українських та іноземних ліків. Але, я думаю, що система вирівняється. Сьогодні сказати, що українські чи іноземні ліки є кращими неможливо. Є дуже багато індивідуальних випадків", — пояснив фармацевт.

Як писав УНН, на думку народних депутатів, у силу монополізації ринку з боку мережевих аптек, ціни на ліки в Україні невиправдано завищені

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря. Проти законопроекту виступили мережевики, водночас, дрібний і середній бізнес його цілком підтримали. 

Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року. 

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