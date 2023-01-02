Эксперт: "россия специально запускает дроны-камикадзе вдоль Днепра"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Российские военные запускают иранские беспилотники вдоль Днепра ночью, чтобы обойти украинские системы ПВО, рассказал бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, передает УНН со ссылкой на Bild.
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"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных и ограниченных условиях видимости обнаружить БПЛА сложнее, а понятно, что ночью небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно, россияне считают, что так лучше обойти украинскую ПВО", - сказал он.
По словам Селезнева, вс рф все чаще прибегает к использованию дронов-камикадзе, потому что россия испытывает резкий дефицит ракет.
Дополнение
Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что российская армия имеет запас ракет на две масштабные атаки.
Украинские власти отчитались, что за последние сутки силы ПВО смогли сбить в небе 39 БПЛА, запущенных российскими военными, однако в Киеве в результате атаки все равно пострадали объекты энергетики.