Експерт: "росія спеціально запускає дрони-камікадзе вздовж Дніпра"

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"Це пов'язано з тим, що за несприятливих погодних та обмежених умов видимості виявити БПЛА складніше, а зрозуміло, що вночі небо не так добре візуально проглядається. Відповідно, росіяни вважають, що так краще обійти українську ППО", - сказав він.

За словами Селезньова, зс рф все частіше вдається до використання дронів-камікадзе, тому що росія зазнає різкого дефіциту ракет.

Доповнення

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російська армія має запас ракет на дві масштабні атаки.

Українська влада прозвітувала, що протягом останньої доби сили ППО змогли збити в небі 39 БПЛА, запущених російськими військовими, однак у Києві в результаті атаки все одно постраждали об'єкти енергетики.