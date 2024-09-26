Эксперт рассказал, как поменялся рынок недвижимости в Украине в последнее время

В последнее время рынок вторичного жилья стал более активным, больше продается жилье стоимостью до 100 тысяч долларов. В то же время на рынке первичной недвижимости по-прежнему нет активности. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам Недвижимости Иван Кудояр.

Последние две недели я бы сказал, что поменялся рынок чуток. Вторичка ожила, именно мелкий сегмент стал более активным. До 100 тыс. долл. И скажу, что оживились программы "єОселя", "єВідновлення", стали выдавать деньги по программам, соответственно такие квартиры за 70 тыс. долл., 80 тыс. дол., 100 тыс. долл., 120 тыс. долл., с ремонтом, продаются - отметил Кудояр.

По его словам, на рынке первичной недвижимости сейчас особой активности нет. Кудояр также отметил, что на рынке нового жилья также не наблюдается значительного роста стоимости – лишь некоторые квартиры выросли в цене на 2-5 тыс. долл.

Напомним

До конца года прогнозируется рост валютного курса примерно на 2 гривны за один доллар. По мнению соосновательници первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, это усложнит ситуацию на рынке недвижимости - новое жилье подорожает, а покупательная способность населения снизится. Поэтому застройщикам стоит пересмотреть свои инвестиционные стратегии.