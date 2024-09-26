Експерт розповів, як змінився ринок нерухомості в Україні останнім часом
Київ • УНН
Експерт відзначає активізацію продажів вторинного житла до $100 тис. в Україні. На ринку новобудов активності немає, ціни зросли незначно - на $2-5 тис. за деякі квартири.
Останнім часом ринок вторинного житла став активнішим, більше продається житло вартістю до 100 тисяч доларів. Водночас на ринку первинної нерухомості, як і раніше, немає активності. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів експерт з питань Нерухомості Іван Кудояр.
Останні два тижні я б сказав, що змінився ринок трохи. Вторинка ожила, саме дрібний сегмент став активнішим. До 100 тис. дол. І скажу, що пожвавилися програми «єОселя», «єВідновлення», почали видавати гроші за програмами, відповідно такі квартири за 70 тис. дол., 80 тис. дол., 100 тис. дол., 120 тис. дол., з ремонтом, продаються
За його словами, на ринку первинної нерухомості зараз особливої активності немає. Кудояр також зазначив, що на ринку нового житла також не спостерігається значного зростання вартості - лише деякі квартири зросли в ціні на 2-5 тис. дол.
Нагадаємо
До кінця року прогнозується зростання валютного курсу приблизно на 2 гривні за один долар. На думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Соседки, це ускладнить ситуацію на ринку нерухомості - нове житло подорожчає, а купівельна спроможність населення знизиться. Тому забудовникам варто переглянути свої інвестиційні стратегії.