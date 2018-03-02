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Эксперт о снятии моратория на проверки: украинцев продолжают кормить просрочкой

Эксперт о снятии моратория на проверки: украинцев продолжают кормить просрочкой

Киев  •  УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Отмена моратория на проверки бизнеса не приведет к резкому улучшению ситуации на продовольственном рынке страны. Такое мнение в комментарии УНН высказал исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов.

"Госпродпотребслужба еще в конце декабря 2017 года у себя на сайте обнародовала даты плановых проверок на 2018 год. За окном - 1 марта. Ситуация ничуть не изменилась. Приведу пример: мы с журналистами проверяли рынок "Дарница". Обнаружили "просрочку", попросили продавцов исправить ситуацию. Приходим в целях профилактики следующий день - а все без изменений, просроченные продукты снова на прилавке", - рассказал он.

Недобросовестному бизнесу сегодня нечего терять: штрафы за "просрочку" являются мизерными, а предписания главного контролера страны давно не действуют, объяснил М.Несмиянов.

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"Чтобы действительно улучшить продовольственную безопасность украинцев, надо увеличить штрафы для нечестных производителей и торговцев. Потому что честный бизнес давно не боится действующих штрафов, как и предписаний на устранение нарушения Госпродпотребслужбы", - сказал он.

Кроме того, что профильное ведомство неэффективно использует бюджетные средства, существует еще одна проблема: распределение финансирования контроллером, добавил М.Несмиянов.

"Лапа на последнем заседании озвучил, что на ветеринаров удалось собрать бюджет почти в 700 млн грн, а на защиту прав потребителей - всего 100 с чем-то млн грн. Служба финансируется за непонятным принципом: свиньям больше - людям меньше. Получается, что приоритет государства: это здоровые свиньи и животных, а не здоровье потребителей", - сказал он.

Как сообщал УНН, КМУ позволил Госпродпотребслужбе проверять бизнес.

Таким образом, правительство частично отменило мораторий на проверки предпринимателей, которое действует в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекращения давления на бизнес со стороны контролирующих органов.

По словам политика Сергея Тригубенко, снятие моратория не приведет к шквалу внеплановых проверок. Также он отметил, что добросовестный бизнес контролеров не боится.

"Раньше некоторые Ассоциации производителей различных продуктов питания публично выступили с тем, что не прочь проверок. Это логично, потому что они сами стали тонуть в море подделок и фальсифицированных товаров, продаваемых под их брендами", - сказал Тригубенко.

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