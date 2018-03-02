Експерт про зняття мораторію на перевірки: українців продовжують годувати прострочкою

"Держпродспоживслужба ще в кінці грудня 2017 року у себе на сайті оприлюднила дати планових перевірок на 2018 рік. За вікном - 1 березня. Ситуація ані трохи не змінилася. Наведу приклад: ми із журналістами інспектували ринок "Дарниця". Виявили "прострочку", попросили продавців виправити ситуацію. Приходимо в цілях профілактики наступного дня - а все без змін, прострочені продукти знову на прилавку", - розповів він.

Недобросовісному бізнесу сьогодні нічого втрачати: штрафи за "прострочку" є мізерними, а приписи головного контролера країни давно не діють, пояснив М.Несміянов.

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"Аби дійсно покращити продовольчу безпеку українців, треба збільшити штрафи для не чесних виробників і торговців. Бо не чесний бізнес давно не боїться діючих штрафів, як і приписів на усунення порушення Держпродспоживслужби", - сказав він.

Окрім того, що профільне відомство неефективно використовує бюджетні кошти, існує ще одна проблема: розподіл фінансування контролером, додав М.Несміянов.

"В.Лапа на останньому засіданні озвучив, що на ветеринарів вдалося зібрати бюджет майже у 700 млн грн, а на захист прав споживачів - всього 100 з чимось млн грн. Служба фінансується за незрозумілим принципом: свиням більше - людям менше. Виходить, що пріоритет держави: це здорові свині та тварини, а не здоров'я споживачів", - сказав він.

Як повідомляв УНН, КМУ дозволив Держпродспоживслужбі перевіряти бізнес.

Таким чином, уряд частково скасував мораторій на перевірки підприємців, що діє в Україні з 2014 року. Він був введений з метою припинення тиску на бізнес з боку контролюючих органів.

За словами політика Сергія Тригубенка, зняття мораторію не призведе до шквалу позапланових перевірок. Також він зауважив, що сумлінний бізнес контролерів не боїться.

"Раніше деякі Асоціації виробників різних продуктів харчування публічно виступили з тим, що не проти перевірок. Це логічно, тому що вони самі стали тонути в морі підробок і фальсифікованих товарів, що продаються під їх брендами", - сказав Тригубенко.