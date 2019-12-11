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Эксперт о з/п Милованова: 271 тыс. грн - это плата за глупости и профнепригодность министра

Эксперт о з/п Милованова: 271 тыс. грн - это плата за глупости и профнепригодность министра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Депутат Александр Дубинский опубликовал документ о заработной палату министра экономического развития Тимофея Милованова, которая составляет более 250 тыс. грн в месяц. Эксперт Кирилл Молчанов прокомментировал УНН, за какие достижения и результаты министр получает деньги.

Так, по словам, Молчанова, никаких заслуг, которые "объяснили" такую большую заработную палату у министра Милованова нет.

"Что он сделал? Наговорил кучу глупостей, реально продвигает абсолютно антисоциальный Трудовой кодекс в ВР для принятия, выдает прогнозы по развитию экономики, которые явно не соответствуют показателям Гончарука. Гончарук говорит о 5-7% в год, а в Милованова - 3 с копейками. Он вообще не на своем месте и является профнепригодным. Это не нормально, когда чиновники получают премии, которые в разы превышают их должностной оклад. Не может быть премия больше чем на 100% от должностного оклада. Это вообще можно воспринимать как некий закамуфлированный взятку, и здесь может просматриваться коррупционная составляющая", - считает эксперт.

Также, по мнению Молчанова, скандал с зарплатой Милованова, это - негативный удар по новой власти, и по Зеленскому лично, "потому что за "ширмой" именно президента такие люди, как Милованов пришли в правительство".

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Кроме того, по мнению эксперта, Милованов является "продолжателем" дел линии правительства Яценюка-Гройсмана.

"Это курс на неолиберальные реформы, суть которых сводится к тому, что должно быть максимальное разгосударствление экономики, приватизация по максимуму, отсутствие социальных благ для населения, рыночные тарифы, свободный курс гривны, открытый рынок земли - и все это вместе взятое. В этом плане Милованов ничем не отличается", - считает он.

В заключение Молчанов выразил мнение о необходимости проведения служебного расследования относительно начислений зарплаты Милованову.

"Чтобы выяснить, по каким причинам такая премия и не здесь основания коррупционного преступления", - резюмировал эксперт.

Как писал УНН, Милованов поэтапно нарастил себе премию до 1630%. Таким образом его заработная плата достигла 271 тыс. грн.

Напомним, что согласно е-декларации, у министра есть кредиты и займы, которые он обязан погашать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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