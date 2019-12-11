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Експерт про з/п Милованова: 271 тис. грн - це плата за дурниці та профнепридатність міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 декабря. УНН. Депутат Александр Дубинський опублікував документ про заробітну палату міністра економічного розвитку Тимофія Милованова, яка сягає понад 250 тис. грн на місяць. Експерт Кирило Молчанов прокоментував УНН, за які досягнення та результати міністр заробляє такі гроші.

Так, за словами, Молчанова, жодних заслуг, які б “пояснили” таку велику заробітну палату у міністра Милованова немає.

“Що він зробив? Наговорив купу дурниць, реально просуває абсолютно антисоціальний Трудовий кодекс у ВР для прийняття, видає прогнози по розвитку економіки, які явно не відповідають показникам Гончарука. Гончарук каже про 5-7% на рік, а у Милованова — 3 з копійками. Він взагалі не на своєму місці і є профнепридатним. Це не нормально, коли чиновники отримують премії, які в рази перевищують їх посадовий оклад. Не може бути премія більша ніж на 100% від посадового окладу. Це взагалі можна сприймати як якийсь закамуфльований хабар, і тут може проглядатися корупційна складова”, — вважає експерт.

Також, на думку Молчанова, скандал із зарплатою Милованова, це — негативний удар по новій владі, і по Зеленському особисто, “бо за „ширмою“ саме президента такі люди, як Милованов прийшли в Уряд”.

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Крім того, на думку експерта, Милованов є “продовжувачем” справ лінії уряду Яценюка-Гройсмана.

“Це курс на неоліберальні реформи, суть яких зводиться до того, що повинне бути максимальне роздержавлення економіки, приватизація по максимуму, відсутність соціальних благ для населення, ринкові тарифи, вільний курс гривні, відкритий ринок землі — і все це гуртом узяте. В цьому плані Милованов нічим не відрізняється”, — вважає він.

На останок Молчанов висловив думку про необхідність проведення службового розслідування щодо нарахувань зарплатні Милованову.

“Щоб з’ясувати, з яких причин така премія і чи не є тут підстави корупційного злочину”, — резюмував експерт.

Як писав УНН, Милованов поетапно наростив собі премію до 1630%. Таким чином його заробітна плата досягла 271 тис. грн.

Нагадаємо, що згідно з е-декларацією, міністр має кредити та позики, які зобов’язаний погашати.

Українські Національні Новини

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