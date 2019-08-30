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Міністр економічного розвитку Милованов задекларував податки у США

Міністр економічного розвитку Милованов задекларував податки у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України – Тимофій Милованов подав перед вступом на посаду декларацію, в якій вказав доходи, видатки та майно за підсумками 2018 року, передає УНН.

Милованов володіє квартирою 30 кв. м. у США, а також третиною квартири площею 69,7 кв.м. у Києві. Також у міністра є автомобіль Volvo C30, придбаний 2008 року.

Задекларував цінні папери інвестиційної компанії Vanguard та міжнародного пенсійного фонду, який надає послуги працівникам академічних кіл.

У 2018 році Милованов отримав винагорода члена Ради НБУ у сумі 1 291 458 грн, а також заробітну плату в Університеті Піттсбургу — 4 324 127 грн та Міжнародній громадській організації “Київський економічний інститут” — 1 780 902 грн. Також у частині “Доходи” міністр задекларував проценти на суму понад 107 тисяч грн, грант у розмірі 141 350 грн, овердрафт на р/р — 1 510 967 грн, кредитну картку — 1 436 115 грн, дивіденди на суму 92 308 грн.

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Має Милованов заощадження в банках: понад 22 310 доларів та понад 426 тисяч гривень.

Міністр детально задекларував свої фінансові зобов’язання та видатки. Так, він вказав, що отримував позики на суму близько 17 тисяч доларів, а також сплатив в рахунок погашення кредитів загалом понад 116 тисяч доларів. Має кредитні зобов’язання на суму 33 тисячі доларів.

У своїх видатках Милованов задекларував благодійні внески понад на суму 420 тисяч грн, виплати за овердрафтом 2 255 316 грн, придбав цінних паперів на 387 тисяч гривень, понад 640 тисяч виплат за кредитками, а також податки на суму понад 433 тисячі, сплачені у США.

Відповідно до декларації, Милованов є асоціативним професором Університету Піттсбургу, Почесним президентом Київської Школи Економіки, а також науковим співробітником Міжнародної громадської організації “Київський економічний інститут”. Є членом громадської організації Вокс Україна.

Нагадаємо, 29 серпня Рада затвердила новий склад Кабміну.

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