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Эксперт о причинах популярности премиального алкоголя: это способ подчеркнуть свой статус

Эксперт о причинах популярности премиального алкоголя: это способ подчеркнуть свой статус

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КИЕВ. 1 июля. УНН. На полках магазинов можно встретить, как обычную водку, так и премиальную. Они отличаются ценами и более изысканной тарой и отделкой. Премиальный сегмент алкогольной продукции пользуется спросом среди потребителей, стремящихся подчеркнуть свой статус, за что, собственно, и готовы переплатить. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, премиальная водка — это дело рук маркетологов, которые стремятся удовлетворить вкусы и спрос отдельной категории потребителей. При этом, как объясняет Дорошенко, обычная водка не хуже премиальной, учитывая ее качественные характеристики.

В то же время, премиальные напитки, кроме внешнего вида, часто отличаются вкусовыми характеристиками.

“Премиальная водка — это маркетинговый ход. Человек, который знает, что, например минимальная стоимость водки составляет — где-то 90 грн и видит, что за эти деньги можно купить обычную водку — она ее купит.

Если человек хочет купить что-то, что есть на экране, что является экологическим, интересным по внешнему виду, то человек прибавит 10, 20, 50 и больше гривен.

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Достаточно часто водка является темой для разговора между людьми, которые пьют. Поэтому маркетологи всегда и пытаются что-то создать, чтобы отличаться от других производителей”, - объясняет эксперт.

В общем, как объясняет Дорошенко, любой бренд “живет” два-три года, поэтому производители и маркетологи постоянно придумывают что-то интересное, появляются новинки, бренды, которые отличаются и могут удивлять.

“Премиальный алкоголь выбирает потребитель, который хочет подчеркнуть статус”, — добавляет эксперт и объясняет, что уровень премиальности фактически не имеет границ, ведь отдельные алкогольные напитки сегодня могут стоить и полторы и две тысячи гривен за бутылку.

Как писал УНН, Украина вошла в топ-10 крупнейших продавцов водки.

В общем, водка сегодня наращивает свою популярность, а ее потребитель становится все более требовательным, говорят эксперты и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет — вырос в среднем на 14,7%.

Напомним, к ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Украинские Национальные Новости

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