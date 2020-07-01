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Експерт про причини популярності преміального алкоголю: це спосіб підкреслити свій статус

Експерт про причини популярності преміального алкоголю: це спосіб підкреслити свій статус

Київ • УНН

 • 12398 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. На полицях магазинів можна зустріти, як звичайну горілку, так і преміальну. Вони різняться цінами та більш вишуканою тарою і оздобленням. Преміальний сегмент алкогольної продукції має попит серед споживачів, що прагнуть підкреслити свій статус, за що, власне, і готові дещо переплатити. Про це у коментарі УНН розповів експерт Олексій Дорошенко.

За його словами, преміальна горілка – це справа рук маркетологів, які прагнуть задовольнити смаки і попит окремої категорії споживачів. При цьому, як пояснює Дорошенко, звичайна горілка не гірша за преміальну, з огляду на її якісні характеристики.

Водночас, преміальні напої, крім зовнішнього вигляду, часто вирізняється смаковими характеристиками.

“Преміальна горілка — це маркетинговий хід. Людина, яка знає, що наприклад мінімальна вартість горілки становить — десь 90 грн і бачить, що за ці гроші можна купити звичайну горілку — вона її купить.

Якщо людина хоче купити щось те, що є на екрані, що є екологічним, цікавим за зовнішнім виглядом, то людина додасть 10, 20, 50 і більше гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні презентували нову преміальну горілку ARCTIC PALACE

Досить часто горілка є темою для розмови між людьми, які п'ють. Тому маркетологи завжди й намагаються щось таке створити, щоб вирізнятися серед інших виробників”, - пояснює експерт.

Загалом, як пояснює Дорошенко, будь-який бренд “живе” два-три роки, саме тому виробники і маркетологи постійно придумують щось цікаве, з'являються новинки, бренди, які вирізняються та можуть дивувати.

“Преміальний алкоголь обирає споживач, який хоче підкреслити статус”, - додає експерт і пояснює, що рівень преміальності фактично не має меж, адже окремі алкогольні напої сьогодні можуть коштувати і півтори і дві тисячі гривень за пляшку.

Як писав УНН, Україна увійшла в топ-10 найбільших продавців горілки.

Загалом, горілка сьогодні нарощує свою популярність, а її споживач стає все більш вимогливим, кажуть експерти і додають, що у 2014 році світовий ринок горілки оцінювався в 40,4 млрд дол. А вже за наступні п'ять років - виріс в середньому на 14,7%. 

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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