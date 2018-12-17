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Эксперт о показателях игры "Динамо": Суркис остался в 90-х

Киев • УНН

 • 6287 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис остался в 90-х. Он сам лично покупает футболистов, и никогда не прислушивается к мнению других людей. Об этом завил футбольный эксперт Виктор Леоненко, передает УНН со ссылкой на FootBoom.

Эксперт о показателях игры "Динамо": Суркис остался в 90-х

"В свое время со мной плохо поступили. Держали в клубе, пока ноги не сотрутся. Мне не предлагали, но я бы и не пошел работать в "Динамо". Нужно к людям прислушиваться. А Игорь Михайлович думает, что если он платит деньги, то мнения других ему не интересны.

Суркис остался в 90-х! Разве это тайна, что он лично сам покупает футболистов? Это нормально? Конечно, нет! Поэтому нет результатов. Я и так бесплатные советы раздаю. Бери, делай, исправляй ситуацию. Ошибки нужно признавать. В дискуссии главное что? Из споров, как из поражений, важно извлекать какую-то пользу. А что происходит в нашем случае? Ты ничего не понимаешь, и ты ничего не понимаешь. В итоге – жопа, что в игре, что в отношениях", - заявил Леоненко.

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В то же время, донецкому ФК "Шахтер" есть чем хвалиться, продолжил эксперт. Это - 100% заслуга владельцев клуба, считает Леоненко.

"В "Шахтере" Луческу с Ахметовым брали талантливых бразильцев и делали из них звезд. Это был своеобразный конвейер. И это супер! У Игоря Михайловича совсем по-другому. Ринат Леонидович может смело сказать: "Вы посмотрите, где играют мои футболисты". Игорь Суркис такими успехами похвалиться не может, кроме трансферов Шевченко и Лужного. Больше никого нет!

Ну ладно, Максимова продал в бременский "Вердер" и Ярмоленко в "Боруссию". У Реброва не получилось в "Тоттенхэме". Все! Кем хвастаться? А мог продать Головко в "Ливерпуль". Но через какое-то время Александр поехал на просмотр, когда и даром, по сути, был уже не нужен. Видите, какие разные истории. Вот такой у "Динамо" неправильный подход", - обьяснил Леоненко.

Напомним, как писал УНН, ультрас "Динамо" заявили, что их не устраивает политика Суркиса.

Также напомним, от ФФУ потребовали реакции на офшорные схемы финансирования столичного клуба.

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