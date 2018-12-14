Ультрас "Динамо" заявили, что их не устраивает политика Суркиса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ультрас “Динамо” WBC заявили о том, что их категорически не устраивает политика руководства клуба. В частности болельщиков возмутили призывы президента ФК Игоря Суркиса поддерживать ФК “Шахтер”. Об этом говорится в сообщении WBC на странице в Facebook, передает УНН.
“Нас категорически не устраивает политика руководства клуба, которое вместо рекламы матча „Динамо“ и работы с болельщиками, призывает приходить на матч нашего принципиального соперника и болеть за него”, — говорится в заявлении ультрас.
Как писал УНН, по мнению Президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, призывы Суркиса “посетить матч” “Шахтёр -Леон” выглядели как "подхалимаж к Ринату Ахметову“.
Также напомним, от ФФУ потребовали реакции на офшорные схемы финансирования ФК “Динамо”.