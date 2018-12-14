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Ультрас "Динамо" заявили, що їх не влаштовує політика Суркіса

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ультрас "Динамо" WBC заявили про те, що їх категорично не влаштовує політика керівництва клубу. Зокрема уболівальників обурили заклики президента ФК Ігоря Суркіса підтримувати ФК "Шахтар". Про це йдеться в повідомленні WBC на сторінці в Facebook, передає УНН.

Ультрас "Динамо" заявили, що їх не влаштовує політика Суркіса

"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу, яке замість реклами матчу "Динамо" і роботи з уболівальниками, закликає приходити на матч нашого принципового суперника і вболівати за нього", - йдеться в заяві ультрас.

Як писав УНН, на думку Президента Федерації футболу Маріуполя Василя Журавльова, заклики Суркіса "відвідати матч" "Шахтар" - "Ліон" виглядали як "підлабузництво до Ріната Ахметова".

Також нагадаємо, у ФФУ вимагають реакції на офшорні схеми фінансування ФК "Динамо".

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