Ультрас "Динамо" заявили, що їх не влаштовує політика Суркіса
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ультрас "Динамо" WBC заявили про те, що їх категорично не влаштовує політика керівництва клубу. Зокрема уболівальників обурили заклики президента ФК Ігоря Суркіса підтримувати ФК "Шахтар". Про це йдеться в повідомленні WBC на сторінці в Facebook, передає УНН.
"Нас категорично не влаштовує політика керівництва клубу, яке замість реклами матчу "Динамо" і роботи з уболівальниками, закликає приходити на матч нашого принципового суперника і вболівати за нього", - йдеться в заяві ультрас.
Як писав УНН, на думку Президента Федерації футболу Маріуполя Василя Журавльова, заклики Суркіса "відвідати матч" "Шахтар" - "Ліон" виглядали як "підлабузництво до Ріната Ахметова".
Також нагадаємо, у ФФУ вимагають реакції на офшорні схеми фінансування ФК "Динамо".