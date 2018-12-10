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На матч “Шахтер-Леон” продано более 20 тыс. билетов, и явно не благодаря Суркису - Журавлев

Киев • УНН

 • 11256 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Билеты на матч “Шахтер-Лион” продаются очень хорошо. Болельщики украинской команды заполнят стадион без дополнительных призывов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, комментируя призыв Суркиса поддержать “Шахтер” в матче с “Лионом”, передает УНН.

На матч “Шахтер-Леон” продано более 20 тыс. билетов, и явно не благодаря Суркису - Журавлев

“Подхалимаж Игоря Суркиса к Ринату Ахметову или действительно сделаны выводы и осознанно появился патриотизм?” — задался риторическим вопросом Журавлев.

Он напомнил, что из-за введения военного положения французский ФК “Лион” попросил УЕФА перенести матч.

“Было принято решение о переносе в Киев на НСК "Олимпийский" с согласия ФК "Шахтёр", а руководство клуба „Динамо“ поддержало, за что им отдельное спасибо. После двух дней продажи билетов на игру ЛЧ 6-го тура "Шахтёр"-"Лион" было продано более 20 тыс. билетов, чего ранее не было на матчах "Динамо" в лиге Европы”, — написал Президент Федерации футбола Мариуполя.

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Суркис, не медля, стал призывать украинских болельщиков поддержать в Киеве игру “Шахтера” и “Динамо”, продолжил Журавлев.

“После таких действий, любой болельщик скажет, посмотрите какой Суркис молодец, да и перед Ринатом Ахметовым будет молодцом, один бонус в свою копилку положит. Да вот только и без призыва кого либо, болельщики заполнят стадион, так как "Шахтёр" показывает хорошую игру”, — заявил Президент Федерации футбола Мариуполя.

Журавлев напомнил, что в свое время “бело-голубые” не приехали играть в футбол в Мариуполь.

“А может действительно человек переосмыслил свои прошлые ошибки и сегодня реально поменялся и стал другим человеком, а мы видели какой-то подвох в его призыве и реальном желании помочь "Шахтеру" в ответственном матче. Поживём увидим, дай-то Бог!” — отметил Журавлев.

Как писал УНН, за словами ветерана АТО Сергея Белошицкого, за неуплату военного сбора Суркисам придется отвечать.

Также напомним, что по итогам 2017 года "Динамо" уплатило военный сбор в размере всего 830 тис. грн, в то время, как аналогичные отчисления “Шахтера” составили около 30 млн грн. 

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