На матч “Шахтер-Леон” продано более 20 тыс. билетов, и явно не благодаря Суркису - Журавлев

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Билеты на матч “Шахтер-Лион” продаются очень хорошо. Болельщики украинской команды заполнят стадион без дополнительных призывов. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, комментируя призыв Суркиса поддержать “Шахтер” в матче с “Лионом”, передает УНН.



