На матч "Шахтар-Леон" продано більше 20 тис. квитків, і явно не завдяки Суркісу - Журавльов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Квитки на матч "Шахтар-Ліон" продаються дуже добре. Вболівальники української команди заповнять стадіон без додаткових закликів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, коментуючи заклик Суркіса підтримати "Шахтар" в матчі з "Ліоном", передає УНН.
"Підлабузництво Ігоря Суркіса до Ріната Ахметова або дійсно зроблені висновки і усвідомлено з'явився патріотизм?" - задався риторичним питанням Журавльов.
Він нагадав, що через введення воєнного стану французький ФК "Ліон" попросив УЄФА перенести матч.
"Було прийнято рішення про перенесення до Києва на НСК "Олімпійський" за згодою ФК "Шахтар", а керівництво клубу "Динамо" підтримало, за що їм окрема подяка. Після двох днів продажу квитків на гру ЛЧ 6-го туру "Шахтар" - "Ліон" було продано більше 20 тис. квитків, чого раніше не було на матчах "Динамо" в Лізі Європи", - написав Президент Федерації футболу Маріуполя.
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Суркіс, не зволікаючи, став закликати українських уболівальників підтримати в Києві гру "Шахтаря" і "Динамо", продовжив Журавльов.
"Після таких дій, будь-який уболівальник скаже, подивіться, який Суркіс молодець, та й перед Рінатом Ахметовим буде молодцем, один бонус в свою скарбничку покладе. Та ось тільки і без чийогось заклику, вболівальники заповнять стадіон, так як "Шахтар" показує хорошу гру", - заявив Президент Федерації футболу Маріуполя.
Журавльов нагадав, що свого часу "біло-блакитні" не приїхали грати в футбол у Маріуполь.
"А може дійсно людина переосмислила свої минулі помилки і сьогодні реально змінилась і стала іншою людиною, а ми бачили якийсь підступ в його заклику і реальному бажанні допомогти "Шахтарю" у відповідальному матчі. Поживемо побачимо, дай-то Бог!" - зазначив Журавльов.
Як писав УНН, за словами ветерана АТО Сергія Білошицького, за несплату військового збору Суркісам доведеться відповідати.
Також нагадаємо, що за підсумками 2017 року "Динамо" сплатило військовий збір в розмірі всього 830 тис. грн, в той час, як аналогічні відрахування "Шахтаря" становили близько 30 млн грн.