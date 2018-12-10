На матч "Шахтар-Леон" продано більше 20 тис. квитків, і явно не завдяки Суркісу - Журавльов

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Квитки на матч "Шахтар-Ліон" продаються дуже добре. Вболівальники української команди заповнять стадіон без додаткових закликів. Про це на своїй сторінці в Facebook написав Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, коментуючи заклик Суркіса підтримати "Шахтар" в матчі з "Ліоном", передає УНН.



