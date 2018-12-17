Експерт про показники гри "Динамо": Суркіс залишився у 90-х

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент ФК "Динамо" Київ Ігор Суркіс залишився у 90-х. Він сам особисто купує футболістів, і ніколи не прислухається до думки інших людей. Про це завив футбольний експерт Віктор Леоненко, передає УНН з посиланням на FootBoom.