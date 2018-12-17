Експерт про показники гри "Динамо": Суркіс залишився у 90-х
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент ФК "Динамо" Київ Ігор Суркіс залишився у 90-х. Він сам особисто купує футболістів, і ніколи не прислухається до думки інших людей. Про це завив футбольний експерт Віктор Леоненко, передає УНН з посиланням на FootBoom.
"Свого часу зі мною погано повелися. Тримали у клубі, поки ноги не зітруться. Мені не пропонували, але я б і не пішов працювати в "Динамо". Потрібно до людей прислухатися. А Ігор Михайлович думає, що якщо він платить гроші, то думки інших йому не цікаві.
Суркіс залишився у 90-х! Хіба це таємниця, що він особисто сам купує футболістів? Це нормально? Звичайно, ні! Тому немає результатів. Я і так безплатні поради роздаю. Бери, роби, виправляй ситуацію. Помилки треба визнавати. У дискусії головне що? З суперечок, як з поразок, важливо отримувати якусь користь. А що відбувається у нашому випадку? Ти нічого не розумієш, і ти нічого не розумієш. У підсумку - дупа, що у грі, що у стосунках", - заявив Леоненко.
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Водночас, донецькому ФК "Шахтар" є чим похвалитися, продовжив експерт. Це - 100% заслуга власників клубу, вважає Леоненко.
"У "Шахтарі" Луческу з Ахметовим брали талановитих бразильців і робили з них зірок. Це був своєрідний конвеєр. І це супер! У Ігоря Михайловича зовсім по-іншому. Рінат Леонідович може сміливо сказати: "Ви подивіться, де грають мої футболісти". Ігор Суркіс такими успіхами похвалитися не може, крім трансферів Шевченка і Лужного. Більше нікого немає!
Ну добре, Максимова продав у бременський "Вердер" і Ярмоленка у "Боруссію". У Реброва не вийшло у "Тоттенхемі". Усе! Ким хвалитися? А міг продати Головка в "Ліверпуль". Але через якийсь час Олександр поїхав на перегляд, коли і даром, по суті, був вже не потрібен. Бачите, які різні історії. Ось такий у "Динамо" неправильний підхід", - пояснив Леоненко.
Нагадаємо, як писав УНН, ультрас "Динамо" заявили, що їх не влаштовує політика Суркіса.
Також нагадаємо, від ФФУ вимогають реакції на офшорні схеми фінансування столичного клубу.