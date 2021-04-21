Эксперт про конфликт Scania и "Журавлыны": иностранный производитель не должен преступать решения судебной системы

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“Все действия государственного аппарата должны быть нацелены на то, чтобы защитить собственного предпринимателя, но при этом при всем грань очень проста: это соблюдение законов и понятных правил, при которых те или иные игроки приходят в страну. Если внешний игрок согласился на соблюдение норм и пришел в страну, это означает, что он уже по определению принял их. Поэтому в случае со Scania, когда европейцы приходят и „учат“ нас уму-разуму: как правильно работать нашим судам, как правильно толковать нормы наших законов, то ситуация, конечно, возникает абсолютно не допустимая”, — считает Бодров.

Детали

Эксперт предполагает, что статус инвестора не дает карт-бланша на политическое лобби своих интересов любыми доступными способами.

“Scania даже можно больше назвать импортером, а не инвестором. Потому что как раз импортер — это предприятие, которое выкачивает деньги из нашей страны в обмен на собственную продукцию, конечно, но, тем не менее, вывозя из нее прибавочную стоимость. Поэтому их скорее всего можно назвать экспортером наших денег”, — отмечает он.

Касаясь темы политического лоббирования интересов шведской стороны на уровне посольства, Бодров уверен, что защита не должна переходить рамки международных норм приличия.

“Нужно ли шведскому посольству защищать своего импортера? Однозначно нужно, но при этом при всем не переходя нормы приличия, которые заключаются в том, чтобы во внутреннее дела (а деятельность судебной власти — это все-таки внутреннее дела Украины) не вмешиваться, тем более — без воздействия какого-то шантажа или угроз в адрес нашей экономики и наших судебных органов. Ребята, если вы пришли в эту страну, то соблюдайте нормы и правила, а если не соблюдаете, то вам надо в другую страну”, — резюмировал Бодров.

Scania VS. “Журавлына”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договора все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа “Журавлыны” за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции постоянно присутствуют на апелляционных судебных заседаниях.

При этом в судебном порядке компании “Журавлына” удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Ранее Scania обратилась в Минюст по поводу решения суда первой инстанции в пользу украинского предприятия “Журавлына”. Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве подчеркнули, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”, поэтому “Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс”.

“Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды”, — отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом — судебном порядке.